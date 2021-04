Quais são os planos para o funeral de Filipe?

Os detalhes ainda não são públicos, mas tudo aponta para que o funeral do príncipe Filipe, o marido da rainha Isabel II será um evento mais cerimonial do que de estado. O governo definiu que todas as bandeiras do Reino Unido e nacionais estarão a meia haste nos edifícios públicos até às 8h do dia seguinte ao funeral.







REUTERS/Henry Nicholls

O rei consorte britânico morreu na sexta-feira, aos 99 anos. Também nos edifícios reais, as bandeiras estarão a meia haste, com exceção para o local onde a rainha estiver a residir. Este sábado, salvas militares prestaram homenagem ao duque de Edimburgo. Em 41 locais do Reino Unido e Gibraltar vão ser disparadas 41 salvas, uma por minuto, durante 40 minutos, refere a BBC.Os navios da marinha também se vão juntar às salvas de honra. Filipe serviu na Marinha durante a II Guerra Mundial e tem, entre outros títulos o de Lorde Alto Almirante. A população é encorajada a assistir às salvas militares pela televisão ou online.Os partidos políticos suspenderam as campanhas das eleições do próximo mês. Na Câmara dos Comuns, os deputados vão prestar homenagem ao duque na segunda-feira.Apesar das cerimónias fúnebres dos monarcas estarem preparadas há anos, o protocolo não devia incluir a pandemia, pelo que terá de ser reajustado. As restrições provocadas pelo novo coronavírus vão ter impacto por exemplo na forma como a população poderá participar das cerimónias.Até ao momento, a população foi desaconselhada a participar em qualquer cerimónia religiosa de homenagem e a Família Real também pediu às pessoas que não deixassem flores e tributos à porta das residências reais.A Família Real pede a quem quer prestar uma homenagem que considere fazer uma doação para uma associação de solidariedade e que assine um livro de condolências online.Apesar de ainda não haver confirmação pública, ao que tudo indica, Filipe pediu um funeral sem mediatismo e que não tivesse um velório público, onde estaria exposto. O duque terá pedido para que o velório decorra no Castelo de Windsor.A honra de ficar exposto foi concedida aos três últimos consortes, incluindo a rainha-mãe, falecida em 2002, quando se estima que mais de 200 mil pessoas tenham esperado na fila para prestar homenagem, durante mais de três dia na catedral de Westminster.A entidade que organiza os eventos de estado - o College of Arms - referiu apenas que as cerimónias fúnebres do duque estarão "em linha com a tradição e os desejos de Sua Majestade".Com as restrições da covid-19, os presentes nas cerimónias vão ter de ser reduzidos. As regras em vigor no Reino Unido neste momento limitam a 30, o número de presentes em funerais e com distanciamento social entre elas, a não ser que vivam juntas.Ainda assim, e apesar de estar a viver nos EUA, o seu neto, Harry, deve ser um dos presentes na despedida de Filipe. A estar presente, esta será a primeira vez que o filho mais novo de Carlos regressa ao Reino Unido depois de se ter afastado dos deveres reais, há um ano. Será também a primeira vez que encontra a família depois da polémica entrevista a Oprah Winfrey, que foi para o ar há um mês.O funeral deverá ter lugar na capela de St. George, que faz parte do complexo do castelo de Windsor. Foi nesta capela que casaram Meghan e Harry e Eugenie e Jack Brooksbank, em 2018.Filipe ficará no jazigo real que se encontra no interior da capela e onde estão todos os reis, rainhas, príncipes e princesas.