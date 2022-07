Ciclos de cinema ao ar livre até setembro

De norte a sul do País, há sessões de cinema ao ar livre com filmes dos clássicos aos contemporâneos, que fazem rimar cinema com verão.

Quem disse que cinema não pode combinar com verão? O calor está aí e pede que saiamos das salas. Os filmes seguem-nos para a rua, instalando-se em jardins, esplanadas, parques e associações culturais para que continuemos a desfrutar do melhor da sétima arte a céu aberto. Nestas páginas, vai encontrar os ciclos que misturam cinema antigo e contemporâneo, uma mostra de cinema mudo dos anos 20 musicado ao vivo, um anfiteatro natural transformado em cinema ou uma mostra dos clássicos da ficção científica, com opção de jantar a acompanhar – opções para todos os gostos e feitios, portanto. Escolha a mais próxima de si, prepare as pipocas e desfrute do seu filme preferido (ou descubra um completamente novo) ao sabor da doce brisa de verão .