Eram bairros de lata e agora são chiques

No cimo do vale de Alcântara, em Lisboa, há um outro Casal Ventoso a afastar-se da má fama. As vistas para Monsanto são o chamariz para os novos moradores que ali vivem, como Pedro Costa – herdou a veia política do pai, o primeiro-ministro António Costa, e aos 31 anos foi eleito presidente da junta de Campo de Ourique. Passeia calmamente pela Rua Maria Pia, onde as primeiras fachadas limpas coexistem com a velha Meia Laranja, epicentro do tráfico nos anos 90 – à época considerado o maior supermercado de droga da Europa.



Recém-morador na zona, Pedro Costa diz à SÁBADO: "É uma rua marcada por um grande processo de renovação do imobiliário, acompanhando a subida de preços, como toda a freguesia."

Transição para bairro pré-chique