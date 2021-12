Modernas, às vezes radicais e... princesas

Treinam em academias militares, ganham campeonatos de surf e seguem as modas. Mas raramente se esquecem do título.

As novas gerações de princesas não se querem frágeis e enclausuradas em palácios. Preparam-se para ser rainhas fortes e versáteis, por exemplo através de treinos físicos intensivos. É o caso de Elizabeth da Bélgica, 20 anos, herdeira do trono e a primeira mulher da realeza belga a ingressar na Academia Militar Real, em Bruxelas. Mergulha agora nos livros, no curso de História e Política, no Lincoln College, da Universidade de Oxford (Reino Unido).