Quanto vale a sua casa?

O pedido de avaliações de imóveis por parte de particulares, que querem saber quanto valem as suas propriedades, disparou. Para ajudar a responder a esta questão, a consultora online alfredo.pt calculou para a SÁBADO o valor médio de cerca de 240 mil imóveis em Lisboa (e área metropolitana), Porto, Braga, Coimbra e Faro – e a respetiva valorização no último ano. Se estiver a pensar em vender a sua casa, saiba como a valorizar e a quem recorrer para fazer um melhor negócio.

Com o aumento das taxas de juro na zona euro – e o consequente aumento das prestações do crédito à habitação – há cada vez mais portugueses a fazer a mesma pergunta: quanto vale a minha casa? E esta não é apenas uma perceção dos vários operadores do mercado imobiliário, é um dado estatístico. Em algumas agências, o pedido de estudos de mercado e avaliações aumentou 40% no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior.