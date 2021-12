James D. Tabor: “Não estou a denegrir Maria, estou a devolver-lhe a sua vida”

O historiador norte-americano, professor de Judaísmo Antigo e Origens do Cristianismo na Universidade da Carolina do Norte, quer reconstruir a vida de Maria. Diz que era uma revolucionária.

Porque decidiu escrever sobre Maria no livro The Lost Mary?



Porque lhe retiraram o papel histórico dela. Colocaram Maria num pedestal, onde é celibatária o resto da vida, e tiraram-lhe o seu lado humano, feminino e sexual. Há pouca informação, mas como historiador crio suposições que apontam no caminho certo e que reconstroem o mais próximo possível como foi a vida dela. Sei que o livro vai ser condenado pela Igreja, mas eu não estou a denegrir Maria, estou a devolver-lhe a sua vida. Também quero fazer um documentário, baseado no livro, à procura da verdadeira Maria. Quero dizer no livro: “Se admiras Jesus, olha para esta mulher extraordinária.” Não é uma freira, que ficava fechada a rezar. Ela era alguém que trabalhou para manter a família viva. Jesus tem apenas 12 anos quando José morre, e ainda não pode tomar conta de tudo, por isso terá sido Maria, que na altura teria mais sete filhos, a tomar conta de tudo. Quero dar-lhe crédito por ser a matriarca do movimento de Jesus e por ter ideias revolucionárias.