Residências: Moedas aplaude privados, estudantes querem mais apoios públicos

O presidente da CML desvalorizou polémica da residência do Campo Pequeno, dizendo que não tem "complexos" com investimento privado. Representantes dos estudantes lamentam valor "incomportável" e dizem que é preciso mais.

Carlos Moedas não se arrepende de ter inaugurado uma residência estudantil no Campo Pequeno cujos quartos têm preços a partir de €695 por mês. "Estou convicto do que fiz", disse, falando às redações do grupo Cofina esta segunda-feira a propósito dos 44 anos do jornal Correio da Manhã, porque "um investidor veio e investiu milhões" na habitação em Lisboa.