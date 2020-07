Quase dois anos depois de ter saído da TVI, a apresentadora Cristina Ferreira vai regressar à sua antiga estação pela porta grande.

A estrela de televisão passa a ser acionista da estação, integrando a nova estrutura da Media Capital.

Um negócio milionário que a torna numa das patroas da TVI e numa posição de liderança.





Cristina Ferreira: uma máquina de fazer dinheiro Aos 40 anos, a apresentadora trocou agora a TVI pela SIC, onde vai ganhar mais do que Francisco Pedro e Francisco Pinto Balsemão e mais do que toda a administração da estação de Carnaxide. Tem um blogue com um milhão de visualizações por mês e uma revista mensal com o seu nome.





A notícia foi avançada por Cristina e pela Media Capital através de um comunicado.

Recorde-se que Cristina revolucionou o mercado televisivo há cerca de dois anos quando trocou a TVI pela SIC. Com a mudança, passou a ter um ordenado de estrela – um milhão de euros por ano - e ‘roubou’ a liderança à estação de Queluz de Baixo.

Agora, ao ser acionista da TVI prepara-se para abanar novamente a TV em Portugal.



"Cristina Ferreira regressa à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo. O regresso de Cristina à casa de origem acontece dois anos depois da sua saída, prevendo-se o início de funções a 1 de Setembro de 2020.", explica a apresentadora em comunicado.

A apresentadora descreve a mudança como um "regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não". "É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses."



Cristina "mostrará novas facetas da sua atividade profissional" para além de apresentradora, asseguram também os seus representantes.

"Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro.", diz Cristina, agradecendo ao canal onde vai continuar até setembro.