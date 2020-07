SIC quer que Cristina pague 4 milhões de euros pela saída para a TVI

A SIC exige o pagamento de pelo menos quatro milhões de euros a Cristina Ferreira pela saída da apresentadora do canal, anunciada esta sexta-feira, para regressar à TVI.





Expresso avança que o canal de Paço de Arcos admite avançar com processo judicial à apresentadora por incumprimento de contrato, caso não se verifique o pagamento milionário.

Cristina tinha contrato com a SIC até final de 2022 e metade do valor exigido pela SIC diz respeito ao valor do salário de dois anos Cristina Ferreira, respeitantes ao contrato, assinado há menos de dois anos, e do qual falta cumprir dois anos.

Os outros dois milhões exigidos à estrela dizem respeito a acordos com marcas, outros custos paralelos, de produção e de produtoras associadas à SIC.

A SIC confirmou a saída de Cristina ferreira numa decisão que classificou como "abrupta e surpreendente", informando que a decisão foi "unilateral".