Recorde-se que Cristina revolucionou o mercado televisivo há cerca de dois anos quando trocou a TVI pela SIC. Com a mudança, passou a ter um ordenado de estrela – um milhão de euros por ano - e ‘roubou’ a liderança à estação de Queluz de Baixo.



"Cristina Ferreira regressa à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo. O regresso de Cristina à casa de origem acontece dois anos depois da sua saída, prevendo-se o início de funções a 1 de Setembro de 2020.", explicou a apresentadora em comunicado.

A apresentadora descreve a mudança como um "regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não". "É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses."



Cristina "mostrará novas facetas da sua atividade profissional" para além de apresentradora, asseguram também os seus representantes.