Crítica de cinema: Convidado de Honra

"Basta-me o mal presente, e os temores/ Dos sucessos que espero infortunados/ Sem que venham, de novo, bens passados/ Afrontar meu repouso com suas dores", canta Amália em Dura Memória (1961), fado que se ouve neste novo filme de Atom Egoyan (autor de Exótica e O Futuro Radioso). A canção rima com o tema maior do cineasta canadiano de origem arménia: a forma como o passado enforma e atormenta as nossas decisões e comportamentos.Aqui, é um pai, o inspetor sanitário Jim (David Thewlis), a tentar lidar, em flashbacks multivocais, com o encarceramento da filha, Veronica (Laysla de Oliveira), acusada de comportamento inapropriado com um aluno – ela insiste em não colaborar com Jim e manter-se presa.A carreira de Egoyan é tão desequilibrada como um alcoólico em noite de farra, e Convidado de Honra mantém o afastamento do topo de forma – melodramática mas inexoravelmente glacial – graças a reviravoltas algo gratuitas ao serviço do plot que irão desafiando a credibilidade do conflito. Thewlis é excelente.De Atom EgoyanDrama • Canadá • M/12 • 105mNota: 2 estrelas e meia