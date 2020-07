Areentrada de Cristina Ferreira na TVI vai movimentar milhões de euros em salários e receitas, mas vai sobretudo assinalar um percurso inédito nas televisões e raro em qualquer setor de atividade em Portugal: o empregado que começa por baixo e se torna patrão. É o american dream realizado na Malveira.







1 Despediu-se por WhatsApp?

Foi por essa via que no dia 17, sexta-feira, Cristina Ferreira se despediu de Francisco Pedro Balsemão (CEO da Impresa) e de Daniel Oliveira (diretor de programas da SIC), entre outras figuras de proa da estação. Não houve um adeus presencial, nem despedida da equipa, apurou a SÁBADO. A mensagem terá sido enviada perto das 19h, pouco antes do comunicado da Media Capital (19h40), a anunciar a contratação. Quase em simultâneo, enviou por email a rescisão unilateral do contrato com efeitos imediatos.







2 Daniel Oliveira questionou-a

Os rumores de saída para a TVI começaram a circular na véspera. A SIC tentou então contactá-la, via telefone, sem sucesso: isto numa altura em que procurava segurá-la, através de conversações para a renovação de contrato. Na manhã seguinte, e antes de começar O Programa da Cristina, Daniel Oliveira foi ter com ela aos estúdios. Cristina terá admitido que há várias semanas estava a negociar com Mário Ferreira, acionista da Media Capital desde maio. A proposta seria imbatível.