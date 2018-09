Filomena Cautela e Inês Gonçalves são as protagonistas do vídeo que está a dar que falar nas redes sociais.

É um dos assuntos mais falados e comentados do ano: Cristina Ferreira está de saída da TVI para a SIC onde irá receber um ordenado milionário de cerca de um milhão de euros anuais.



Na edição de Setembro da revista à qual dá o nome, a apresentadora abre o coração e em entrevista aos amigos e colegas de profissão Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira, comove-se pelas saudades "do que ainda não viveu" ao lado destes, os seus parceiros dos programas da manhã e da tarde, e explica os meandros da sua decisão.



As imagens desse momento foram divulgadas através de pequenos excertos pela própria apresentadora, onde esta surge visivelmente emocionada. O vídeo foi visto por milhares de utilizadores nas redes sociais, e agora, as imagens da despedida da apresentadora foram difundidas de uma forma divertida no programa "5 Para a Meia Noite".



Filomena Cautela e Inês Gonçalves, as caras do programa, são as protagonistas do vídeo que se está a tornar viral desde a noite de quinta-feira, dia em que o programa foi para o ar. Em jeito de paródia, as apresentadoras surgem num cenário idêntico ao utilizado para a sessão fotográfica dos rostos da TVI e impõem uma melodia melancólica para recriar um ambiente emotivo e nostálgico, fazendo perguntas divertidas e aleatórias a Cristina Ferreira.



Assim, as imagens do vídeo original são mescladas de modo a obter um esquema de pergunta/resposta. Perguntas como "Choraste quando fizeste o IRS?" ou "Achas que o Bruno de Carvalho está a brincar quando diz que vai recandidatar-se?" são algumas das lançadas pelas apresentadoras da RTP.



Partilhado ao início da madrugada desta sexta-feira nas redes sociais, o vídeo já conta com mais de 2200 partilhas no Facebook e os comentários ao mesmo revelam-se extremamente positivos, com a maioria dos utilizadores a realçar o sentido de humor das apresentadoras.



Na SIC, Cristina Ferreira deverá assumir o programa das manhãs, o que a colocará a concorrer directamente com Manuel Luís Goucha, o seu parceiro nas manhãs da TVI desde 2004.