Maria Cerqueira Gomes é uma das apresentadoras mais conhecidas do Porto Canal. A estreia na TVI vai acontecer no início de 2019.

Manuel Luis Goucha já tinha prometido que seria esta terça-feira que iria ser dado a conhecer a nova apresentadora do Você na TV, substituindo Cristina Ferreira que deixou a TVI e foi para a SIC.



A escolha recaiu naquele que era até agora um dos rostos do Porto Canal: Maria Cerqueira Gomes. "É muito interessante começar a trabalhar com alguém com quem nunca trabalhei", disse Goucha, lembrando que a sua nova colega tem "experiência no directo que nunca mais acaba".





No Porto Canal, a nova apresentadora da TVI apresenta um programa chamado Olá, Maria!, que deve continuar a apresentar durante mais dois meses. A estreia na TVI ocorrerá apenas no início de 2019.No Instagram, a jovem reagiu ao anúncio com uma mensagem de coragem e força. "Sem medo do novo. Sem medo do 'de novo'. Sem medo de ter medo. Sem medo", lê-se na imagem partilhada.No canal da cidade invicta desde 2006, segundo a sua página na rede social Linkedin, Maria Cerqueira Gomes frequentou o Instituto Português de Administração e Marketing (2003-2007-), onde se formou. Nascida e criada no Porto, a apresentadora, de 35 anos, é mãe de Francisca (que tem 15) e de João (1), este ultimo fruto do relacionamento com António Miguel Cardoso.