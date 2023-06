Comporta, Troia e Melides: novidades no paraíso dos famosos

Todos os anos, a Costa Azul parece crescer a olhos vistos: novos restaurantes, bares, hotéis e atividades para acomodar a também crescente popularidade de uma zona que se torna cada vez mais o refúgio dos abastados. Fomos à procura das novidades frescas e zonas inexploradas, sem negligenciar os clássicos de sempre, para lhe trazer o melhor que a região tem a oferecer com a chegada do verão.





Tópicos comporta troia melides roteiro

Começamos o nosso percurso em Troia, onde fomos descobrir se, numa área geográfica tão preenchida por resorts e campos de golfe, ainda há algo por descobrir - a resposta poderá surpreendê-lo.Confira ainda a história de uma empresa especializada num serviço muito procurado na baía do Sado: a observação de golfinhos, que coexiste com passeios pelo estuário ou piqueniques em ilhas desertas.Descendo para a Comporta, começamos com um guia completo para comer numa zona em que há quase mais restaurantes do que habitantes. Descubra quatro propostas gastronómicas muito diferentes, e outras três que conquistaram o seu lugar no pódio.Na área do alojamento, há duas novidades que se destacam: o Sublime, que apresenta novas cartas, um restaurante acabado de estrear e diversas propostas para se perder num resort diferente......e o AlmaLusa, único hotel no centro da Comporta, que, em vez de batalhar por reter os seus hóspedes no seu espaço, incentiva-os a sair e descobrir o que os rodeia.Conheça ainda a Herdade do Brejinho da Costa, célebre pela personalidade dos seus vinhos marcados pelo mar, que dinamiza diferentes atividades para se familiarizar com um perfil diferente.Em Melides, passamos pelo OBA, um espaço que é em simultâneo restaurante nepalês, bar, pista de dança e uma pizzaria, apostamos nós, diferente de qualquer outra que já visitou.Fomos também conhecer a maior novidade da zona: o Vermelho Melides, hotel do designer de moda Christian Louboutin transformado em obra de arte viva e em constante metamorfose.Descendo até Santo André e Sines, trazemos-lhe um guia para desfrutar da lagoa de Santo André, célebre pelas belas praias, caminhos naturais deslumbrantes e ecossistemas ricos.Terminamos com uma dica imperdível para almoçar ou jantar em Sines: o Bejinha, que já se tornou um clássico para os amantes da cozinha simples, serve o peixe mais fresco - e bem confeccionado - da cidade.