Sado Emotion: entre golfinhos e o pôr do sol

O mar é calmo, cristalino, enrolado num movimento que em nada se assemelha às condições que fizeram de Adriano Bento, gerente e um dos fundadores da Sado Emotion, um perito em passeios náuticos. Tudo começou em 2017, nas travessias de Peniche às Berlengas, um mar "mais forte e agressivo" do que aquele que banha as margens da região alentejana onde a empresa agora opera. "Aqui tivemos a oportunidade de implementar algo diferente, este tipo de barco e conceito, com oferta mais alargada", diz.