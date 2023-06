Inaugurado em abril, o Vermelho, hotel de Christian Louboutin no centro de Melides, é um mosaico de peças e ideias que marcaram a vida do designer de calçado – uma tela viva de espaços únicos e em constante construção.

Sempre que Christian Louboutin visita o Vermelho, alguma coisa muda de lugar. “Tudo o que tenha a ver com o lado estético do hotel, dos batentes e puxadores das portas às toalhas, passou pela aprovação dele”, diz o diretor, Rodrigo Leal, recordando uma história em que, “dois ou três dias antes da inauguração, mandou cancelar as estadias de um quarto porque as portas eram demasiado simples”.