Na lota de Sines, longe dos principais destinos turísticos, reside uma casa tradicional com que não se vai deparar por acaso. Lá dentro, serve-se o melhor peixe da cidade

O Bejinha, um clássico da cidade do mar

Não conseguimos sentar-nos imediatamente. Apesar de, como nos diriam mais tarde, termos apanhado "um dia calmíssimo", forma-se uma fila à porta deste pequeno restaurante da lota de Sines, rodeado de armazéns, barcos atracados e diversa parafernália de pesca.

"À hora que chegaram, era para estarem 45 minutos à espera, no mínimo", diz João Beja, chefe de sala e proprietário do Bejinha, que gere com o seu pai, Carlos Beja, desde que o espaço ainda era um pequeno snack-bar de apoio à Docapesca de Sines, em 2006.