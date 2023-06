Para o único hotel no centro da Comporta, a missão é fomentar uma experiência descontraída e em harmonia com a comunidade local

Patrícia Purshotam Morais sabia desde o início que um bom alojamento não pode ser dissonante do local onde está inserido. Como diretora do único hotel no centro da Comporta, recém-inaugurado, procurou por isso que o espaço estivesse "em equilíbrio com a comunidade local".