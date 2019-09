O ator britânico Benedict Wong é mais conhecido por interpretar o papel de Wong, no universo cinematográfico da Marvel. Há mais de duas décadas que começou a carreira no filme Moon e no filme nomeado para Oscar – Dirty Pretty Things. Mais recentemente participou na série da SYFY Deadly Class, em Marco Polo da Netflix e no filme de Ridley Scott, O Marciano. Wong admitiu à SÁBADO que filmar os Vingadores foi uma experiência única e que não podia estar mais grato por toda a sua carreira.

O que nos pode dizer sobre o futuro de Wong na MCU?

Sinceramente não sei, essa é sempre a maneira da Marvel, esperam até nos dizerem alguma coisa. Primeiro têm que pensar em tudo. Até quando estávamos a filmar A Guerra Infinita, só fazíamos as cenas, não havia guiões. O que é algo não muito habitual. Todos os atores querem saber toda a história e a evolução da sua personagem. Mas agora é só esperar para ver, gostava muito de participar no Doutor Estranho II mas não sei.

Como é que foi filmar com tantos atores na última cena dos Vingadores Endgame?

Foi fantástico! Acho que naquele momento nos esquecemos que aquilo nunca mais vai voltar a acontecer. Havia tanta gente a entrar em cena. Especialmente na cena do funeral, tínhamos 20 atores em apenas um take. Provavelmente não vai voltar a acontecer.

Qual é a sua personagem preferida da Marvel? Gostava de interpretar mais alguém?

Não, não queria interpretar mais ninguém, mas eu adoro o Homem-Aranha. Estou muito feliz por ser o Wong, não queria ser mais ninguém.

Prefere fazer filmes de ficção científica ou de ação?

Bem, eu costumo andar sempre a fazer um dos dois. Até agora tive uma carreira muito sortuda. As coisas aconteciam como deviam. Agora a Disney pediu-me para ser a voz de Bull na Dama e o Vagabundo. Também vou participar na história do David Copperfield. Por isso, na minha carreira consegui fazer um pouco de tudo, e não podia estar mais grato.

É muito diferente trabalhar num cenário como o de Prometheus e num como o de Vingadores?

Os Vingadores têm um grande orçamento, por isso podem fazer aquilo que quiserem. Com o Prometheus foi construída a nave espacial gigante, e até se mexia. Algumas cenas conseguíamos filmar em quinze minutos, e isso foi tudo graças a quem criou os cenários. Eles conseguiram criar um mundo tão real, que foi fácil de trabalhar. Só de vez em quando é que se usava a tela verde e era impressionante ver como é que as coisas mudavam. Ver como é que tudo fica no final, sem nos apercebermos. Essa é a beleza do cinema.

De todas as suas personagens qual é que foi a mais desafiante?

Fazer Kublai Khan na série Marco Polo foi muito desafiante. Toda esta série foi. Ganhei bastante peso, aprendi a andar de cavalo, a lutar com espadas, para não falar do peso dos fatos. Mas foi uma personagem fantástica e complexa de um governador do século XIII. Um líder do mundo. Era o pai do império mongol, e claro o chefe do primeiro grande mercado. Por isso, para mim, essa é uma personagem que me vai sempre marcar.

Mais recentemente, fez A Dama e o Vagabundo. Como foi a experiência? Sempre quis fazer dobragens?

Foi algo que simplesmente apareceu. Eles só me disseram que queriam que eu fosse um bulldog. Não tive que mudar a boca ou os dentes (risos). Mas foi uma experiência fantástica, tenho a certeza de que o resultado final está perfeito. Eles ainda por cima usaram cães verdadeiros e só usaram CGI quando eles falavam, não podia estar mais feliz.