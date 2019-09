Alexander Ludwing é um ator canadiano mais conhecido pelo seu papel de Björn, na série da AMC Vikings. O seu primeiro grande filme foi The Seeker: The Dark is Rising, de 2007, onde interpreta Will Stanton. De seguida, participou no filme Corrida para a Montanha Mágica com The Rock e nos Jogos da Fome, encarnando o antagonista Cato. Alexander contou à SÁBADO como foi trabalhar como co-produtor no filme Peace e revelou-nos algumas informações sobre os seus próximos projetos, inclusive Bad Boys for Life, com Will Smith e Martin Lawrence.

Vikings vai estrear a sua temporada final e Björn tem um novo look. O que é que aprendeu com esta personagem e o do que vai ter mais saudades?

Na perspetiva de ator aprendi imensa coisa. Agora tenho uma confiança que não tinha no início da minha carreira. E isso é tudo graças a Vikings e por estar numa série em que puseram algum peso em cima dos meus ombros. Foi uma oportunidade fantástica, a interpretar Björn aprendi muito sobre mim próprio. Ele também tinha dificuldades, e acho que é por isso que tanta gente gosta desta personagem. Mas o mais importante que aprendi foi que ele é vulnerável, ele precisava sempre que alguém o validasse e que só quando uma pessoa confia nela própria é que atinge todo o seu potencial. Como um ser humano, eu trabalho nisso diariamente. Quanto a ter saudades, acho que terei da equipa. Eu adoro este universo, adoro como o criaram – e adorava fazê-lo novamente - mas o mais importante foi mesmo a família que criámos. Foi a melhor equipa com quem já trabalhei, foi fantástico. Mas sinceramente, no final já estava preparado para seguir em frente e para fazer outras coisas.

Mais recentemente, co-produziu Peace. Como é que essa experiência como produtor alterou a sua maneira como ator?

O nível de criatividade que tive depois de fazer este projeto tem sido fantástico. Mas isso é tudo graças ao trabalho que fiz antes do projeto. Sinceramente, nada mudou realmente enquanto ator. Eu ainda vou para cada projeto da mesma maneira, apenas vejo outros ângulos. Mas em termos de produção, sempre foi algo em que quis estar mais envolvido, estar atrás das câmaras. Acho que o que mais admiro nos atores mais bem-sucedidos é eles poderem contar as suas próprias histórias. Por isso, espero no futuro continuar a fazer mais projetos destes. E agradeço toda a confiança que as pessoas tiveram em mim. E conseguir ajudar este filme, foi muito especial.

Os fãs ainda o abordam sobre o Cato dos Jogos da Fome ou o Seth da Corrida para a Montanha Mágica? E como se sente?

Acho que é fantástico. Eu fazia a mesma coisa com outros atores com quem já trabalhei e que são mais velhos que eu. É ótimo saber que essas personagens ficaram na cabeça das pessoas e que cresceram com elas. É uma sensação muito especial e não podia estar mais orgulhoso em saber que as minhas personagens influenciaram as pessoas de uma maneira tão positiva.

Já que estamos na Comic Con, se fosse um super-herói quem seria?

Meu deus, essa é complicada (risos). Provavelmente a Mulher-Maravilha, mas acho que não tenho as pernas para isso (risos).

O que nos pode dizer sobre os seus projetos futuros?

Agora vou fazer Bad Boys for Life, que sai em janeiro, e estou muito entusiasmado. O meu papel é de um jovem polícia que está a ajudar o Will e o Martin. Também tenho o filme Midway, um filme sobre a II Guerra Mundial, que estreia nos Estados Unidos a oito de Novembro.

Tenho que voltar à escolha de super-herói que gostaria de ser (risos). Estive a pensar melhor e lembrei-me desta banda desenhada da DC, que a personagem principal chama-se Homem-Animal, que é muito estranha. Mas acho que se a fizessem bem, ia ser a personagem perfeita (risos).