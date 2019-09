MEXE, um festival para mexer com o comum

A quinta edição do MEXE, bienal que toma conta de 22 espaços da cidade do Porto, propõe o questionamento do comum no agora, num tempo presente de instabilidade e cisão política e social. Através de uma programação que envolve mais de 400 pessoas e 27 grupos de seis países diferentes, o festival dá ênfase ao trabalho comunitário, não só envolvendo vários agentes da cidade, como partindo das suas realidades específicas para daí explorar, numa linguagem artística inclusiva, os ângulos de discussão e pensamento que sugerem a desconstrução do comum e a emersão de novas formas de cidadania e de nos relacionarmos com o mundo.

Projectos como Viajar no tempo dos outros – Fontaínhas, uma performance de Tânia Dinis em colaboração com moradores e ex-moradores das Fontaínhas (18 Set., 21h, Lavadouro das Fontaínhas), ou Efíge – chorus landscape, um trabalho coral desenhado por Flávio Rodrigues em parceria com alunos do Seminário Maior do Porto (21 Set., 15h, Seminário Maior do Porto) são exemplos do carácter transversal e transgeracional do MEXE. Dentro das propostas nacionais, destaque ainda para as intervenções do Colectivo Suspeito nas estações de metro da Trindade e de comboios de Campanhã (17, 18 e 19 de Set.), bem como para o Atelier Ser (Spontaneous Art Movement) que propõe uma performance espontânea na Praça dos Poveiros (21 Set., 11h) e na Feira do Cerco (22 Set., 11h) em que o público é convidado a interagir com uma tela de grande dimensão com o mapa do Porto de forma a serem mapeadas as vontades de um povo.

Do Brasil chegam os espectáculos Isto é um Negro?, da companhia EQuem Égosta?, e Quem Quebra Queima. O primeiro é uma estreia nacional que apresenta uma discussão sobre o que é ser negro e negra no Brasil, tentando construir pontes de diálogo sobre o racismo estrutural que se vive no país (21 Set., 21h, Teatro Carlos Alberto). Já Quem Quebra Queima é um espectáculo construído por estudantes que protagonizaram o "movimento secundarista", um processo de ocupação e de manifestações nas escolas brasileiras durante o ano lectivo de 2015/2016 transposto para o palco através de 15 corpos insurgentes que desenvolvem uma dança-luta a partir das suas experiências pessoais (22 Set., 17h, Escola Alexandre Herculano). A ColectivA Ocupação realizará ainda uma oficina com jovens da cidade e uma conversa em parceria com a Fundação de Serralves (17 Set., 18h).

Ainda no hemisfério sul, destaque para Empty the Space, uma proposta original da autoria dos artistas ugandeses António "Bukhar" Ssebuuma e Faizal Mostrixx Ddamba, que olha para o espaço como elemento que limita ou potencia o relacionamento, o pensamento criativo e a acção. Fundindo estilos contemporâneos com dança tradicional africana e elementos urbanos, os artistas debruçam-se sobre as suas raízes culturais para questionar o espaço na sua relação com as mudanças de um mundo cada vez mais global (19 Set., 21h, Teatro Carlos Alberto). Já o bailarino tanzanês Samwel Japhet apresenta Children of the New World, uma performance sobre os abusos infantis que parte da experiência singular do autor, ele próprio uma criança que viveu durante cinco anos nas ruas de diferentes cidades e regiões da Tanzânia (20 Set., 11h, Estação de Metro da Trindade; 21 Set., 17h, Escadaria da Igreja de Santo Ildefonso).

A programação internacional do MEXE engloba também o espectáculo de dança Synectikos, a mais recente criação do espanhol Coletivo Lisarco, que trabalha com bailarinos com Síndrome de Down (20 Set., 21h, Teatro Carlos Alberto); Duck March, uma performance que assalta a cidade na forma de uma marcha pacífica de mulheres grávidas, coordenado pela italiana Caterina Moroni (19 e 20 Set., 17h, Praça de Lisboa); e a orquestra Basket Beat que traz ao palco Bots pel canvi , uma actuação que revisita os temas mais clássicos da companhia num encontro entre instrumentos musicais e bolas de basquete (17 Set., 21h, Associação de Moradores do Bairro das Pasteleira).

Nesta quinta edição do festival, novidade para o MEXE na Praça, um ponto de encontro e discussão aberta que servirá como espaço de contacto com a cidade e o público do encontro. Pelo Jardim de São Lázaro passará não só o espectáculo de abertura Ilha-jaridm, uma criação original do colectivo PELE sobre povoar e transformar lugares (16 Set., 19h), como também a conversa com o filósofo brasileiro Vladimir Safatle em torno das dicotomias entre humanidade e animalidade, humanidade e inumanidade, numa reflexão sobre a nossa identidade e formas actuais de vida (16 Set., 18h). No Mexe na Praça será ainda produzida uma fanzine diária e apresentados os concertos do Coro da Fundação Manuel António da Mota (16 Set., 21h30), dos OUPA CERCO, um colectivo do bairro do Cerco que através da música pretende aproximar a realidade das pessoas que lá vivem com as da cidade envolta (19 Set., 22h15), do projecto musical e activista Fado Bicha (20 Set., 22h45) e do Projecto TumTumTum (21 Set., 22h).

O acesso a quase toda a programação é gratuita e, uma vez mais, é reforçada a interpretação em Linguagem Gestual Portuguesa, numa aposta de democratização cultural. A agenda da quinta edição do MEXE, que incluiu a terceira edição do Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias (16 Set., Faculdade de Belas Artes do Porto), é igualmente marcada por apresentações de livros, instalações e oficinas a decorrer durante toda a semana. A agenda de actividades pode ser consultada aqui.