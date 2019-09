Simon Scarrow é um autor britânico, conhecido pela série A Saga da Águia acerca das legiões do Império Romano durante o período das invasões da Bretanha. O escritor também é especialista na história militar das guerras napoleónicas, e escreveu uma série de quatro volumes centrada em Wellington e Napoleão. O autor já tem mais de 20 livros publicados em Portugal pela editora Saída de Emergência. Simon falou com a SÁBADO sobre o que já tem planeado para o futuro e confessou qual a personagem mais parecida consigo.



Eu acho que é por causa das personagens, eu sei que elas andam pelo Império e que os locais estão sempre a mudar, mas o que traz as pessoas de volta é saber o que vai acontecer a Macro e Cato. Acho que os leitores se identificam bastante com eles. Eu também, Macro e Cato são duas pessoas que vivem dentro da minha cabeça. Quando escrevo é como se fosse de férias com amigos. Eles fazem tudo e eu só escrevo.

Pode dizer-nos o que vai acontecer no seu próximo livro?

Bem, no próximo livro que vai sair em Portugal, eles vão para Parta. O Império Parta e o Império Romano estavam a lutar pela Arménia, e Macro e Cato vão para a Arménia, para defender um rei que está do lado de Roma. Ele é o tirano, e pela política de Roma, têm que voltar a pô-lo no poder, para ter a certeza que a Arménia se mantém no domínio da Roma. Mas agora também estou a terminar outro livro, que deverá chegar a Portugal no futuro, e esse está na mesma área, mas é sobre uma mutilação que aconteceu no exército romano. São muito engraçados (risos).

E já tem as ideias para os próximos livros?

Sim, já sei como é que vão ser os próximos três livros. O seguinte vai ser no sul da Índia, e os outros dois na Bretanha.

Como é que ter histórias verdadeiras e criar as suas histórias?

Eu escolhi o primeiro século, porque há muita coisa a acontecer. Há a invasão da Bretanha, há várias rebeliões, várias guerras, muita ação para manter as pessoas da ficção ocupadas (risos). Há uma mistura, algumas personagens são mesmo figuras da história - como generais, imperadores, funcionários civis - e depois há o Macro e o Cato. É essa interação, é necessário manter essa precisão das histórias de ação. E depois podemos ter pessoas novas a entrar, e manter a imagem de pessoas "normais" no meio das guerras e da política.

Se pudesse escolher outro género para escrever, sem ser ficção histórica, o que escolhia?

Eu escrevi um romance policial, chamado Playing With Death, que em princípio vai ser publicado em Portugal. Por isso vou fazer mais policiais nos próximos anos.

Acho que a ficção histórica se está a tornar cada vez mais bem-sucedida?

É difícil dizer, eu oiço coisas muito diferentes. Na verdade, ficção histórica não está a vender tanto como vendia, mas alguns autores do género dizem que os seus livros estão a vender cada vez mais. Em Inglaterra, Macro e Cato são cada vez mais populares, o que é ótimo. Mas acho que nestes dias as pessoas estão a olhar mais para a história. Estão a perceber que vivemos num período histórico muito interessante. E com a América parecendo uma Roma Moderna, e o presidente a parecer um Júlio César, as pessoas começam a fazer comparações.

Como é que começou o amor por História?

Quando estava na escola, mas não sei bem. Se a História for ensinada corretamente, pode ser muito interessante. Quem diz que a História é uma seca é porque foi mal ensinado. Não há razão para a História não ser a disciplina mais interessante. Pois é onde estão todas as boas histórias. Não é difícil encontrar coisas para estar interessado. E não é um assunto pequeno, remonta há milhões de anos até aos dias de hoje.

Qual é a sua personagem mais parecida consigo?

Na verdade o meu filho é que me disse. Ele disse: "Cato é como eras enquanto estudante e Macro é o que te tornaste" (risos). E está certo, adoro como o Cato quer saber mais e aborda certos assuntos académicos, e tal como o Macro, com a idade tornamo-nos impacientes (risos).