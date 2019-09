Os ilustradores Joe Prado e Ivan Reis figuram entre os nomes mais importantes da banda desenhada. Ivan atualmente é um artista exclusivo da DC, mas já fez trabalhos como Oscarzinho, os Invencíveis, Lady Death e na Marvel, Os Vingadores, o Homem de Ferro, a Capitã Marvel, entre outros. Joe Prado começou a carreira no início dos anos 90. Entre os seus trabalhos, surgem Lanterna Verde, Aquaman, a Liga da Justiça, Cyborg, entre outros. Este ano, os ilustradores estão a trabalhar na nova banda desenhada do Super-Homem, com guião de Brian Michael Bendis. Os artistas falaram com a SÁBADO e contaram como foi entrar no mundo da banda desenhada e como estão a abordar o novo desafio de desenhar o Super-Homem.

Qual era a vossa banda desenhada preferida quando eram mais novos?

Ivan Reis (IR): No meu caso, eu tinha um amor muito grande pelas revistas do Conan, como A Espada Selvagem de Conan. Era o que o meu pai comprava e de seguida vieram as revistas de super-heróis. Mas a revista que me fez apaixonar mesmo por banda desenhada foi o Conan.

Joe Prado (JP): Isso é complexo. Eu li tudo, comecei a ler com quatro anos de idade, lia então tudo o que chegava às minhas mãos. Mas o que me marcou muito foram as revistas do Batman & Robin, e personagens antigas de banda desenhada, como o Fantasma, o Mandrake, o Flash Gordon e Terry e os Piratas, personagens desse tipo.

Foi muito difícil entrar no mundo da banda desenhada?

IR: Eu não posso dizer que foi muito difícil para mim. Comecei com 14 anos e nunca tive outro plano. Tive a sorte de entrar neste meio, sempre que fazia um trabalho conhecia alguém novo, era uma nova escola. E quando tinha 16 anos entrei nos estúdios do Maurício de Sousa, então fiquei estabelecido desde muito jovem. Por isso nunca pensei num plano B. É claro que tive muitos ‘nãos’, muitas dificuldades, mas depois de tanto tempo no meio, essas dificuldades já não fazem sentido. Elas perdem um pouco do seu peso, porque percebo que estive lá desde o começo. É claro que é difícil, mas é como qualquer outra profissão, como qualquer outro meio, só que com o passar dos anos, chegamos ao dia de hoje e começamos a avaliar as dificuldades e a perceber que fiz tantas coisas, que tive vários ‘nãos’, mas como estive lá desde o começo, tive as minhas sortes e tudo correu bem.

JP: Eu também não tinha um plano B. Nunca temos. O máximo que tinha como plano B era trabalhar com algo com desenho – publicidade, artes gráficas, dar aulas de desenho. Mas começar a trabalhar com o mercado norte-americano de banda desenhada, foi há 16 anos. E desde aí não parei de trabalhar.

Como é que definem o vosso estilo?

IR: O meu estilo é um clássico moderno.

JP: O meu também, eu e o Ivan temos influências muito parecidas, então quando o seu desenho se junta à minha arte final...

IR: Nós temos muitas referências antigas, mas ao mesmo tempo, temos um ar moderno para cada visão. Então tenho que dizer clássico moderno, mas um bocadinho mais no clássico do que no moderno.

JP: Por exemplo gosto do John Buscema, de Alex Raymond, de banda desenhada ainda a preto e branco.

Até agora, qual foi o trabalho mais desafiante? E o que mais gostaram de fazer?

IR: De vez em quando, temos discussões, no bom sentido claro (risos), mas o desafio não tem a ver com o trabalho. O desafio é sentirmo-nos ainda felizes com o que estamos a produzir. Porque é muito fácil cair numa armadilha monótona. Lá porque temos uma certa notoriedade, não podemos pensar: "Ficar nisto deve ser bom". Então o grande desafio, mais ainda do que pegar num título importante, é justamente estarmos felizes com o que estamos a produzir no momento. Quando erramos ou temos dificuldades, só temos de pensar: "amanhã é outra página". Então existem momentos complicados é claro, mas temos é de continuar felizes. A minha história preferida foi Blackest Night e o Aquaman.

JP: Para mim é a mesma coisa.

Se pudessem escolher um super-herói para desenhar o resto da vida quem é que escolhiam?

IR: Eu estou entre duas situações, uma personagem da editora que nós estamos a trabalhar e uma que é o "sonho de consumo". No meu caso é o Conan, de qualquer personagem tenho que dizer o Conan. Dentro da editora acho que já desenho personagens queridas. Mas acho que o Super-Homem é uma personagem que tem uma magia única.

JP: Só perguntas difíceis (risos). Fora da editora era o Príncipe Valente. E dentro da DC, tenho que dizer o mais comum, o Batman.

IR: Não acho que seja comum, eles são tão fortes na nossa vida que crescemos com eles. Numa palestra disseram "nós crescemos a usar a fralda do Batman" ou "a usar a fralda do Batman com a camisola do Super-Homem", já desde bebé. Se for uma menina vai ter camisolas da Mulher-Maravilha. São personagens que estão sempre lá, fazem parte da nossa vida.

Agora estão a trabalhar na nova revista do Super-Homem, no ano de comemoração dos seus 80 anos. O que nos podem contar?

IR e JP: Nada (risos).

IR: Nada, mas o próximo ano vai ser um ano muito bom, temos discutido e conversado. E pensamos: "Como é que nos vamos desafiar ainda mais?". Não pela personagem mas por nós. Porque é um momento para o Super-Homem, ele acabou de fazer 80 anos, tem coisas muito boas a acontecer e nós queremos fazer isto. Querer fazer é o mais importante, querer fazer parte é muito importante. Só isto é um spoiler muito bom (risos).

JP: Tudo o que faz acontecer é muito importante. Pronto, é isso (risos).

O Joe também é agente de vários ilustradores. Como surgiu a oportunidade?

JP: Foi há 17 anos. Existia um estúdio de representação no Brasil, que era o maior estúdio do país, no qual eu fui estagiário. Aí chamaram-me para ser a pessoa que era o link entre os artistas e os editores. Foi ai que comecei esse trabalho, que fui gostando, e fiquei lá 11 anos. Até que eventualmente saí, e abri o meu próprio estúdio com um amigo, Ivan Costa – que é um dos donos da CCXP [Comic Con Experience] do Brasil – e começámos o agenciamento da maneira que eu sempre quis fazer.

IV: É muito importante realçar que como o Joe é artista, vive nos dois mundos.

JP: Eu sei como é que tudo funciona, os dramas, o que é ser artista. Eu costumo dizer que falo a mesma língua que eles. Essa parte é muito boa, e a oportunidade que tenho de ajudar as pessoas. Estamos na plateia a assistir àquele filme a desenrolar-se, a ver aquele artista crescer. É um sentimento impagável. Às vezes olho e sinto tanto orgulho.

Como está a ser trabalharem de novo juntos e agora com o Brian Michael Bendis?

JP: Eu sou fã do Bendis desde ele fazia o The Fanzine. Há muito tempo. E desde aí, ficou para sempre.

IV: É engraçado, porque tivemos muito tempo a trabalhar com o Jeff, e é ótimo exercitar músculos diferentes. O Bendis é esse músculo, esse aparelho de ginástica que nos permite fazer exercícios diferentes. É uma boa alegoria. Ele dá-nos muita liberdade, deixa-nos criar, de uma maneira diferente. Nós também estamos mais maduros, mudámos muito a forma de pensar e isso interfere.

JP: Essa parte da maturidade é uma coisa muito óbvia, este outubro vai fazer dez anos que estamos a trabalhar como equipa. Então quando vemos os primeiros trabalhos, apetece-me matar-me (risos).

Têm mais algum projeto para o futuro, sem ser o Super-Homem?

IV: O Super-Homem já ocupa demasiado tempo. Eu quero sempre desenhar coisas, mas nunca tenho tempo para nada. Nunca dá tempo mas é tudo uma questão de tempo (risos).

JP: Nós realmente não temos tempo para fazer mais nada. Com o meu trabalho como artista, com o agenciamento, e ainda organizar eventos como a CCXP. E ir a eventos, que é algo que estou a tentar cortar (risos).

IV: Cansa bastante, a parte produtiva consome muito tempo, tanto físico como mental. Mas também acho que nada nos impede de ter os nossos planos, não temos é pressa. Nós sabemos que não é preciso fazer tudo agora. Temos que ter calma. Nós temos várias ideias para desenvolver juntos, mas vão acontecer no momento certo.