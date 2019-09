Greg Tochinni: “LOW é um filhote meu”

Desde 2002 que o ilustrador brasileiro Greg Tochinni abriu o trabalho ao mundo. Já desenhou para a Marvel, a DC e a Le Lombard, em França. No seu reportório estão bandas desenhadas como Batman, Thor, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e Capitão América. Nos últimos anos foi responsável pela mini-série The Last Days of American Crime com Rick Remender. Greg contou à revista SÁBADO o novo projeto LOW e também contou alguns segredos sobre o final da série.

Sempre foi um fã de banda desenhada?

Sempre fui fã das histórias de quadradinhos, e foi aí que entrei em contacto com o desenho. Desde aí nunca mais parei de desenhar. Aliás, acredito que toda a gente desenha quando é criança e desenha de uma maneira intuitiva, sem preconceitos com as coisas. Com o tempo, as pessoas vão parando, têm outras profissões, mas eu continuei. Agora trabalho com aquilo que gosto e isso faz toda a diferença.

Como é que surgiu a ideia para LOW?

Eu tinha desenhado o The Last Days – que saiu agora também saiu na Netflix – e tinha que decidir qual era o próximo projeto. Foi quando disse ao meu colega "eu não sei explicar, vou ter que desenhar" (risos). E desenhei uma mulher num fato espacial e disse-lhe que uma das coisas que queria como tema principal era que passasse algo positivo, falar sobre otimismo. Uma ficção científica e otimismo é perfeito, tudo o que queria fazer. E não tinha noção que precisava tanto desse tema na minha vida – ainda por cima com o meu presidente agora, ser otimista é o que eles querem acabar.

O que nos pode dizer sobre as próximas edições?

As próximas edições são as últimas edições, então tenho medo enorme de dar spoiler (risos). Mas, como a nossa heroína diz "a forma de ver o mundo altera a forma de como reagimos ao mundo". Então ela vai ter a enorme prova para ver se essa visão realmente funciona. Conhecendo o Ricky, o autor, sendo um romântico que é, acho que tudo vai ficar bem, mas ainda não posso dizer.

The Last Days e LOW são feitos com aguarelas. Foi uma mudança difícil?

Não, na verdade foi extremamente positiva. Eu sou um eterno insatisfeito. Quando comecei a fazer banda desenhada fazia só o esboço. Com o tempo pedi para fazer o esboço e a arte final, e obviamente (como sendo um insatisfeito) também pedi para pôr cor. Demorou, não foi um processo fácil e simples. A primeira vez que tive essa oportunidade foi The Last Days, então naquele momento, estava a fazer exatamente o que queria e a viver daquilo.

É muito difícil fazer um projeto como a LOW e uma banda desenhada da Marvel?

Sim, antes de mais a LOW é um "filhote" meu e o Ricky, então a liberdade criativa, de prazos ou tempo de discussão é outro nível. Não há comparação. Com a Marvel há um prazo rígido, uma forma de fazer, umas regras que temos de seguir. No LOW, logo no início, tínhamos que decidir qual era a faixa etária – até 13 anos ou mais de 13 anos – e eu disse "Ricky eu quero sexo, drogas e rock&roll" (risos). Desenhei durante muito tempo com cuidado, agora queria não ter limites.

De todas as personagens que já trabalhou, qual foi a mais desafiante?

Acho que o mais desafiante foi o Batman, porque era a minha personagem preferida de todos os tempos. Eu amava o Batman. Depois de ter desenhado várias personagens: Capitão América, Hulk, Homem-Aranha, Thor, Lanterna Verde, etc – eles propuseram fazer o Batman, e eu aceitei logo. Peguei no papel branco e pus à minha frente e fiquei tão feliz por desenhar o meu personagem preferido, mas bloqueei. Não consegui. Juro que nem consegui fazer um risco. Demorou, mas aos poucos consegui desenhar alguma coisa e comecei a ficar satisfeito com os resultados. Mas sem dúvida que o Batman foi, por ironia do destino, o que mais queria desenhar e o mais complicado.

Se pudesse escolher uma personagem para trabalhar agora quem é que escolhia?

A personagem que gostava de trabalhar ainda não existe. Porque, como disse, sou um eterno insatisfeito. E acredito que o meu próximo passo depois de LOW é escrever as minhas próprias histórias. Então, provavelmente é essa a personagem que eu ainda vou criar. Não há nenhuma neste momento, nem da Marvel, nem da DC, em que tenha tanto entusiasmo quanto a vontade de escrever a minha própria história.

Em que mais projetos está a trabalhar?

Estou com um projeto, mas ele tem uma cláusula que me impede de falar (risos). Em breve já posso dizer alguma coisa. Mas estou com um projeto.