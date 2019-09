Kass Morgan é autora do best-seller do The New York Times, The 100. A saga foi a inspiração para a série da The CW, com o mesmo nome. A autora licenciou-se pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e tem um mestrado pela Universidade de Oxford. Mais recentemente escreveu outra saga de ficção científica, Light Years. Kass falou com a SÁBADO e contou como surgiu a ideia para o seu novo livro. Admitiu também as mudanças que gostou de ver na série, comparado com os seus livros.



Light Years acontece noutra galáxia, num sistema solar completamente inventado. Estava muito excitada por escrever uma história - depois de The 100 - que não acontecesse no nosso mundo. Eu queria escrever sobre personagens a experimentar novos desafios e estava preparada para algo mais leve. Por isso, Light Years tem drama e emoção, mas as personagens não têm de se preocupar com radiação (risos). A premissa segue quatro jovens que recentemente entraram na Academia da Quarta Frota, que é uma escola militar prestigiada. E estão a treinar para se tornarem pilotos, os melhores. Foi um bocado inspirado pel'O Jogo Final, um dos meus livros preferidos - mas continuo sem concordar muito com a política do autor. Era importante para mim ter um livro com personagens diversificadas, e especialmente com personagens queer a apaixonar-se e a terem o final feliz que merecem.

Dia 1 de outubro vai sair a sequela, Supernova, nos Estados Unidos. O que nos pode contar?

Light Years acaba num suspense, as personagens principais que andaram a treinar para combater o vilão misterioso, agora vão ter mesmo que o enfrentar. Por isso, mesmo que ainda estejam na escola e ainda sejam menores, vão ter que enfrentar o "mau da fita", que quer acabar com o sistema solar. Os miúdos vão para a guerra, mas como é um livro da Kass Morgan eles ainda têm tempo para se apaixonar (risos).

Foi difícil abandonar o universo The 100?

Eu estava preparada. Adoro as personagens, mas escrevi quatro livros, mais do que pensava. E as suas vidas foram complicadas, eu fi-los sofrer tanto, e estava ansiosa por criar personagens que podiam ter mais diversão. Especialmente, por causa da situação política na América, que mudou drasticamente nos últimos anos. E não queria falar do fim do mundo, nem de guerras nucleares porque deixou de ser tão "fantástico".

A popularidade dos livros mudou muito, com a estreia da série?

Sim, a minha vida mudou. Acho que a série ajudou o livro a encontrar o seu público. Muita gente começou a ler os livros por causa da série e eu não tenho nada contra isso. Deu-me uma plataforma que eu não ia ter, e não podia estar mais agradecida.

Concordou com as mudanças que fizeram na série?

Eles não tinham que me perguntar, porque não sou produtora da série, então não tinha controlo nenhum. Mas eu adorei as mudanças, acho que resultou muito bem para televisão, expandir o elenco e ter mais personagens para seguir, e até expandir o universo. Acho que faz bastante sentido. E adorei que a Clarke fosse queer e que tivesse um interesse amoroso feminino. As pessoas vão matar-me, mas eu não me importo que ela não esteja com o Bellamy, porque permite que os livros sejam únicos e tenham um valor especial para as pessoas. E a série está a fazer algo completamente diferente, não acho que estejam a sobrepor os dois. Assim também me ajuda a não estar tão investida emocionalmente na série - é claro que mudou a minha carreira - mas é mais interessante para mim assistir, porque não sei o que vai acontecer. As personagens nos livros são tão reais para mim... Mas na série são outras, por isso não me importo que façam coisas diferentes.

Que personagens mais gostou de escrever?

Eu adorei escrever todas, mas tenho um amor especial por Bellamy. Ele é tudo o que eu não sou, ele é impulsivo e descuidado, e diz o que quer sem se preocupar com as consequências. Uma parte de mim gostava de ser assim. Por isso, gostei de explorar esse lado menos civilizado de mim.

E com qual se identifica mais?

Identifico-me com a Clarke no início, ela é definitivamente a minha entrada na história, por isso é que o capítulo dela vem primeiro. Eu percebo como é sentir-se responsável por toda a gente, e não saber como resolver os problemas. Por isso, aquele sentimento de responsabilidade que ela tem, vem de mim. Mas depois de escrever todas as personagens, senti que todas tinham qualquer coisa minha.

Está a trabalhar em mais algum projeto? Ou já tem uma nova ideia?

Sim! Tenho um projeto secreto que ainda não anunciei. O que posso dizer é que estou a co-escrever com um autor amigo e que é fantástico. E que é o meu primeiro livro que não é ficção cientifica. É no nosso mundo, com alguma magia.

Sempre quis escrever algo sem ser ficção científica?

Estava preparada para escrever um livro que não precisasse de tanta pesquisa. Com todas as cenas no The 100, tenho que pensar "de onde vem a eletricidade?", "de onde vem a comida?", "o que pode crescer nestas condições?", e estava ansiosa de estar num mundo com telemóveis e que eu reconhecesse.