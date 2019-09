Comic Con: Fãs revoltados por não verem Millie Bobby Brown

A atriz de Stranger Things Millie Bobby Brown esteve este domingo, 15 de setembro, na Comic Con Portugal. Milhares de fãs compraram bilhete apenas para ver a atriz, mas muitos nem chegaram perto.

Às 4h deste domingo já havia pessoas na fila, para entrar no recinto. Mal entraram tiveram que correr até à The Pop Culture Store, para comprar uma senha – com o valor de 30€ - para conhecer e receber um autógrafo da atriz. E só havia um total de 300 senhas.

Millie participou num painel às 14h30 com a moderação de Nuno Markl e mais de metade das pessoas da fila não entraram. Muitos dos fãs estiveram mais de quatro horas à torreira do sol, na fila para ouvir a atriz. Quando o painel começou, foi possível ouvir os fãs revoltados a gritar para abrirem as portas.

Muitos fãs também se queixam que não conseguiram ouvir, nem ver nada nos ecrãs que transmitem o painel, ao lado da tenda. A multidão tentou ainda bater no lado de fora da tenda e tentou forçar a entrada contra a vontade dos seguranças. Já há pais que querem fazer reclamações a pedir o seu dinheiro de volta.