O ator Anthony Carrigan é uma das nomeações para os Emmy’s de 2019, graças à sua participação na série de sucesso da HBO Portugal, Barry. A sua personagem é NoHo Hank, um mafioso checheno implacável mas amável, que só quer ser amigo da personagem principal Barry. Carrigan estreou-se na série televisiva The Forgotten, da ABC, ao lado de Christian Slater e Elisha Cuthbert. Outros créditos de televisão incluem a personagem Victor Zsasz, em Gotham, bem com participações em The Flash, The Blacklist e Law & Order: Criminal Intent. Carrigan falou com a SÁBADO sobre como descobriu estar nomeado e sobre o que o futuro lhe reserva.

Antes de mais parabéns pela nomeação para o Emmy. Como é que descobriu? Disseram-lhe antes?

Não, eu descobri quando estava no meu quarto de hotel, em Nova Orleães - para as filmagens de Bill&Ted 3. Tinha saído do chuveiro e o Bill Hader mandou-me uma mensagem a dar os parabéns. E sinceramente, até me tinha esquecido que ia ser anunciado naquela manhã, porque considero a nomeação tão improvável. E quando recebi a mensagem fiquei um bocado confuso e tive que perguntar "parabéns pelo quê?" e ele respondeu "foste nomeado". Foi muito engraçado, foi uma ótima maneira de descobrir.

Sempre quis fazer comédia?

Não sei, eu adoro comédia e adoro interpretar personagens muito engraçadas, por isso se é num drama ou numa comédia, não interessa muito. Mas agora estou muito feliz por fazer esta comédia.

Foi difícil preparar-se para esta série?

Sim e não, o sotaque demorou algum tempo até ficar bom, e é difícil permanecer consistente. Porque quando estamos a improvisar, por exemplo, tenho que me lembrar de tudo sobre o sotaque, não pode mudar completamente.

Já sabia o futuro de NoHo Hank desde o início?

Eu sabia que a minha personagem ia morrer, por isso fiquei muito feliz e muito aliviado por terem decidido ficar com a minha personagem, fiquei mesmo aliviado (risos).

Eu li que devia ter morrido no primeiro episódio, é verdade?

Sim, é verdade, mas estou muito agradecido aos escritores por terem ficado comigo, e tenho tido os melhores momentos da minha vida com esta série.

Também falou do sotaque da personagem, aprendeu ao ver outros atores ou pelo YouTube?

Na verdade vi muitos vídeos no YouTube. Mas tive um professor que me ensinou muita coisa sobre os dialetos e sobre como falar a língua.

Qual foi a cena mais complicada de filmar em Barry?

Provavelmente na segunda temporada, acho que a mais complicada e também a mais gratificante foi a cena do telhado. Porque estão a acontecer tantas coisas, há muita coisa para dizer, e estamos emocionados. E também estavam 43 graus, muito calor, e foi um dia muito longo, filmámos por 12 ou 14 horas, por isso foi complicado.

Também interpretou Victor em Gotham. Quais são as semelhanças entre as duas personagens?

Acho que a maior semelhança é que ambas as personagens são capazes de fazer coisas horríveis (risos). Acho que Victor provavelmente gosta mais de o fazer, e o Hank só o considera como trabalho. Acho que ele não gosta muito de o fazer, e o Victor tenho a certeza de adora.

Agora está a trabalhar em Bill&Ted e em Fatherhood. O que nos pode dizer sobre as personagens?

São muito diferentes, o que é fantástico. Eu adoro fazer sempre papéis diferentes, adoro ir para direções diferentes. Ainda não posso falar da personagem que faço em Bill&Ted, mas estou muito excitado para que todos o possam ver. Acho que vai ser um grande filme, uma excelente continuação dos outros filmes. Em Fatherhood, é uma personagem muito engraçada, muito diferente do que já fiz. Mas também é um homem "normal", que fiquei muito feliz por encarnar, porque estou habituado a fazer só de "mau da fita" (risos).

Quem eram os seus ídolos de infância?

Os meus ídolos eram provavelmente Gary Oldman, Daniel Day-Lewis. Atores que eram uns "camaleões", que conseguiam desaparecer num papel e ninguém os reconhecia. Esses dois são os que se destacavam.

Ontem esteve na Comic Con. Se fosse um super-herói quem seria?

Essa é difícil. Não sei, acho que seria o Surfista Prateado, pois só precisava de pintar o corpo e já estava (risos).

Se receber o Emmy, lerá um discurso já preparado ou vai prepará-lo no momento?

Provavelmente vou só escrever o nome daquelas pessoas a quem preciso mesmo de agradecer. Porque, sinceramente, eu não quero chegar lá e agir como se tivesse feito tudo sozinho, porque não fiz. Isto é graças a todos os que me ajudaram no meu caminho e são essas as pessoas a quem quero agradecer lá em cima.