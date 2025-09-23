O "Caso Taveira" 36 anos depois...

O escândalo sexual que marcou o final da década de 80, com a divulgação das cassetes porno de Tomás Taveira, é agora recordado na série de ficção O Arquiteto, na TVI .

A série O Arquiteto estreou na TVI, esta segunda-feira, 22, e trouxe à memória um dos maiores escândalos sexuais em Portugal: o “Caso Taveira”. Protagonizado por Rui Melo, os seis episódios escritos por Patrícia Muller são apenas “inspirados” no tema que abanou a sociedade portuguesa no final da década de 80. “A série é pura ficção. O que eu assumo é que há uma inspiração fantasiada num assunto que foi amplamente divulgado na época e que nos remete para uma reflexão essencial, sobretudo nos dias de hoje, que são os limites do consentimento”, diz a autora à SÁBADO. E acrescenta: “Inventei tudo! Inventei os filhos, a mulher, a amante ou a secretária. Não me venham dizer que aquela é a história do Tomás Taveira. Não, é a história de um escândalo que existiu e sobre o qual temos de refletir e falar no sentido de educar”.



A série O Arquiteto é protagonizada por Rui Melo

Na série, o arquiteto Tomé Serpa é interpretado por Rui Melo, que é casado e tem dois filhos com Isabel (Paula Lobo Antunes). O primeiro episódio ficou no 10.º lugar entre os programas mais vistos do dia, com cerca de 580 mil espetadores.

Discotecas e Rolls Royce

Como é que tudo começou, há 36 anos? “Cassete porno excita Lisboa”, era a manchete do semanário Tal&Qual de 22 de setembro de 1989. “Um vídeo com as experiências sexuais de um famoso personagem da alta-roda lisboeta está a despertar a cobiça de meia-cidade. Gravado por uma câmara escondida no seu escritório, o filme fugiu-lhe das mãos e anda por aí. Todos querem tê-lo, mas é caro: o vendedor pede 20 mil contos. O Tal&Qual já o viu”, lia-se na capa.



O ator Rui Melo numa cena de O Arquiteto

O escândalo rebentou quando o arquiteto Tomás Taveira, autor do ousado projeto Torres das Amoreiras (1985), vivia o auge do sucesso e da fama. Além de arquiteto e professor na Faculdade de Arquitetura era dono de várias discotecas, como o Banana's e o Ad Lib, em Lisboa, ou o Twin’s, no Porto. Chegava de Rolls Royce aos jantares e às festas mais badaladas, na companhia da mulher Amarílis Taveira, com quem tinha dois filhos. Em 1988, o cronista Carlos Castro elegeu-os “Casal Nota 10”. Um ano depois, o casamento desfez-se com o escândalo.

A 8 de agosto de 1989 um homem não identificado apareceu na redação do Tal&Qual, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, a propor vender uma cassete VHS, em que se podia ver Tomás Taveira a praticar sexo oral e anal com várias mulheres, no seu escritório, na Avenida da República, junto ao Saldanha. As imagens teriam sido registadas pelo próprio e sem o consentimento delas.

Revistas vendidas em Badajoz

O homem pedia 20 mil contos (aproximadamente 305 mil euros a valores atuais). O jornal, então dirigido por José Rocha Vieira, não comprou as imagens, mas publicou a história sem revelar a identidade da pessoa em questão. A peça era ilustrada com um desenho, em que se via uma figura de costas, junto a uma câmara de vídeo e um estirador [equipamento utilizado por arquitetos]. Entretanto, cópias (de péssima qualidade) da famosa cassete com cenas de sexo hardcore começaram a percorrer o país.



A capa do semanário Tal & Qual em setembro de 1989

Como o Tal&Qual não quis comprar as imagens, o homem dirigiu-se a um empresário associado a revistas de escândalos chamado André Gamboa Neves, que, no final de setembro, publicou as imagens do vídeo numa revista chamada Semana Ilustrada. Os mais de 150 mil exemplares esgotaram rapidamente. Entretanto, lançou uma reimpressão que foi impedida por uma providência cautelar. As revistas chegaram a ser vendidas em Espanha, junto à fronteira, havendo quem fosse de propósito a Badajoz para conseguir um exemplar.

Indemnizado em 20 mil contos

Os rumores de que algumas mulheres que apareciam nas filmagens eram casadas com altos funcionários do Governo levaram a que o então primeiro-ministro Cavaco Silva falasse ao país, no dia 10 de novembro, denunciando a “campanha preparada e dirigida contra membros do governo português e suas famílias”. Após o escândalo – o arquiteto, que faz 87 anos a 22 de novembro – ainda assinou várias obras importantes, como os estádios de Alvalade XXI, o municipal de Aveiro e o municipal de Leiria, para o Europeu de 2004, ou a estação de metro das Olaias, inaugurada em 1998.



Tomás Taveira na apresentação do projeto do estádio do Sporting, em 1999

Tomás Taveira perdeu alguma notoriedade, mas não deixou de aparecer em eventos públicos ou em programas de televisão. Processou André Neves que, em junho de 1990, foi condenado a pagar ao arquiteto uma indemnização de 20 mil contos. O vídeo ainda hoje é pesquisado na internet pelas gerações mais novas.