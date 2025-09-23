Sábado – Pense por si

Vida

Todos querem um Labubu

Sónia Bento
Sónia Bento 23 de setembro de 2025 às 23:00

A corrida aos bonecos chineses, que se usam nas carteiras como acessório, tem sido uma loucura no mundo inteiro. E Portugal não é exceção.

Com um Labubu rosa e amarelo pendurado na carteira, Bianca confessa que já se viciou nos bonecos chineses, que já são virais no mundo e em Portugal. “É um acessório diferente e muito fofinho. E como vêm em caixas surpresa torna-se viciante”, conta à SÁBADO. A modelo, de 21 anos, diz que está disposta a tentar a sua sorte, comprando mais até lhe calhar o seu preferido – o verde-água.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

Menu shortcuts

Todos querem um Labubu