Austrália. Convidados para almoço acabam mortos por envenenamento uma semana depois

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma simples visita acabou numa tragédia que está a intrigar a Austrália. Erin Patterson, de 48 anos, convidou os ex-sogros Gail e Don Patterson para irem almoçar à sua casa de campo. Com eles, estavam Heather, irmã de Gail, e o seu marido Ian. Duas semanas depois do almoço, Gail, Heather e Don estão mortos - e Ian luta pela sua vida no hospital. As autoridades apuraram que a refeição tinha cogumelos venenosos: mas a anfitriã saiu ilesa.



REUTERS/Arnd Wiegmann

Os sintomas que demonstraram que algo não estaria bem começaram nessa mesma noite. Parecia ser uma intoxicação alimentar, mas cedo se entendeu que se tratava de envenenamento causado pelo Amanita Phalloides, um cogumelos mais mortíferos para os seres humanos.

Ainda não é claro se a morte foi propositada, ou acidental. "É uma investigação complexa", disse o inspetor Dean Thomas numa conferência de imprensa.





Detetive fala em conferência de imprensa



Esta ocorrência levou a que detetives revistassem a casa de Erin Patterson, situada a cerca de 112 quilómetros de Melbourne, na Austrália. Apesar de a mulher de 48 anos ter sido libertada no mesmo dia em que foi levada a interrogatório, o inspetor Dean Thomas garante que a anfitriã continua a ser suspeita, já que foi quem "cozinhou aquelas refeições para as pessoas".

Durante as buscas foram apreendidos vários objetos que os investigadores dizem ser de interesse para o caso: um desidratador de alimentos que foi encontrado num aterro sanitário é um dos utensílios que está aparentemente a ser testado, segundo a informação avançada pelo jornal australiano The Age.

Abordada à porta de casa pelos jornalistas, Erin disse que estava devastada pelas mortes das "melhores pessoas" que conheceu, e confessou que não consegue entender o sucedido. "Não posso acreditar que isto tenha acontecido e lamento imenso que eles tenham perdido a vida. Eu não fiz nada, amava-os e estou devastada por eles terem morrido."

No entanto, quando confrontada sobre qual seria a ementa para o almoço e se a tinha comido juntamente com os convidados, recusou-se a falar. Quem acabou por responder à questão foi a polícia, que garantiu que os filhos teriam recebido uma refeição diferente da dos adultos.

Tanto os dois filhos como a mãe saíram ilesos desta trágica situação. Ian Walkinson, de 68 anos, foi o único convidado que conseguiu sobreviver, apesar de se encontrar hospitalizado em estado crítico e de aguardar um transplante de fígado.

Ex-marido da anfitriã também foi convidado

O ex-marido da mulher que organizou o almoço também teria sido convidado, mas à última da hora desmarcou o compromisso. "O Simon devia ter ido ao almoço mas no último minuto não pôde ir", contou um amigo ao Daily Mail na quarta-feira.

Coincidência ou não, Simon Patterson quase morreu em 2022 devido àquilo a que descreveu como "graves problemas intestinais". Na altura, comentou através do Facebook que tinha passado 16 dias em coma e que teria sido submetido a várias operações, nomeadamente no intestino delgado. Até ao momento Simon, que se encontra separado de Erin e que perdeu os pais, não comentou o assunto.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana