António Ponces de Carvalho gere os colégios João de Deus com mão de ferro e muitos casos: os gastos, as viagens ao Brasil com as alunas, os litígios e a fuga de professores. Leia a investigação da SÁBADO na íntegra



"Olhos nos olhos, dou-lhe a minha palavra de honra. Acho um ultraje isso que está a dizer! Quem é que acha que eu sou!" António Ponces de Carvalho não está feliz. O diretor da Associação de Jardins­-Escolas João de Deus (AJEJD) diz-se completamente apanhado de surpresa com o que se tem escrito na Internet nos últimos dias – em blogues e grupos do Facebook – sobre ele e a sua gestão na instituição que dirige desde 2000.



Recebeu a SÁBADO no seu gabinete em Lisboa, impecavelmente vestido de fato e gravata encarnada, camisa branca com botões de punho, anel brasonado no mindinho. Para ajeitar o cabelo para as fotografias foi buscar um espelho de mão encimado por uma águia imperial que estava metido entre dois computadores na sua secretária. Arrebitou ainda as pontas do bigode – à imagem do Rei D. Carlos I, retratado na sala da biblioteca do Museu João de Deus – e três vezes manifestou preocupação com a barriga. Nas fotos de perfil, ralou-se com o tamanho do nariz, que nos pareceu normal, muito longe de ser grande. "Não, não. Porque é que acha que deixei crescer o bigode?"



Com o decorrer da conversa, a camisa foi saindo das calças, tal a exaltação – é um homem na aparência galante e bonacheirão, mas revela-se um animal de combate à mínima contrariedade. Bebeu água e atendeu um telefonema de alguém que o esperava para jantar. Piscou muitos os olhos, o que atrasou a foto perfeita.



Haveria de se despedir da SÁBADO três horas depois manifestando a indignação por não termos falado "das coisas boas" e só termos mostrado interesse nos "assuntos de merda". O humor de Ponces de Carvalho mudaria um pouco quando se falou das célebres viagens de finalistas da Escola Superior de Educação João de Deus, a que o diretor se associa sempre. A maioria dos finalistas – como é tradição nestes cursos – são mulheres, de tal forma que no Relatório e Contas de 2017 da AJEJD se diz que a viagem desse ano (Punta Cana, República Dominicana) foi com "as alunas".



É uma tradição que diz vir já da sua mãe, Maria da Luz de Deus Ramos (1918-1999), sua antecessora no cargo. Alega que a sua presença evita "malandrices" das agências de viagens. E que há uma forte componente formativa. "Os alunos vão visitar escolas, vão visitar aspetos culturais ligados à fauna e à flora, ainda agora tivemos um programa com o centro de ecologia do Brasil em que fomos largar tartarugas no mar, sempre tivemos essa vertente pedagógica de visitar escolas em diversos países."



Mas é quase sempre no Brasil.

São eles que escolhem. Já agora, é a escola que paga essa viagem, aos alunos não prejudica nada.

A escola paga a viagem?

A minha é.

Há uma diferença entre visitar escolas e a convivência em piscinas e praias com as finalistas.

Qual é o problema? Agora não posso ir à Costa de Caparica e não posso encontrar alunas? Qual é o problema? Apresente-me uma aluna que diga que tive um comportamento menos ético, que tive algum comportamento de perseguição

sexual ou qualquer coisa.

Não falámos em perseguição sexual…

‘Tá bem, mas apareceu aí num blogue a dizer.

Tivemos acesso a algumas fotografias [ver páginas seguintes] do António…

…com as alunas a tirar fotos todos dentro de água e não sei quê. Qual é o problema? Tenho a consciência tranquila, nada fiz de moralmente reprovável.

Não acha que está numa posição dominante, uma vez que são finalistas que vão procurar um emprego no curto prazo e estão a passar férias no Brasil com um potencial empregador?

Qual é o problema? E não estão de férias, estão a fazer uma viagem de estudo. Bom, podemos começar aqui a discutir Pedagogia, se quiser. Eu acho formativo, por exemplo, ir tomar banho com as alunas na praia da Coroa Vermelha. Sabe o que é? Devia informar-se. Foi a praia onde desembarcou o Álvares Cabral no Brasil e onde fez a primeira missa em solo americano, e o que digo às alunas é: "Vocês, amanhã, quando explicarem aos vossos meninos onde chegou o Álvares Cabral ao Brasil, vocês vão explicar com outra beleza."

Para si, não está numa posição dominante e eticamente complicada de justificar?

Não. Em quê? São minhas alunas – aliás, deixe-me que lhe diga, sou o único reitor que dá aulas na sua instituição, porque normalmente os outros dão aulas noutras para ganharem a dobrar. Sabe, esse mal só existe em pessoas que têm a mente perversa, porca. Mente porca! Eu não tenho. Estou à vontade. Desde 1977 que vou às viagens de finalistas, nunca tive um aluno a apresentar queixa ou dizer que tive um comportamento menos ético. É estranho que venham agora pessoas ressabiadas, ocultando-se no anonimato, dizer isso. Vou dizer-lhe uma coisa, eu fui professor do ensino oficial durante muitos anos, nunca tive um aluno que me fizesse assédio sexual.

A si?

A mim. Nunca tive uma proposta. E sei que de vez em quando acontecem, e não estou a falar aqui da escola, tenho colegas que me contam de alunas que os convidam para sair ou para jantar. Eu nunca tive uma aluna que me tivesse convidado para jantar ou para sair.

E já convidou?

Nunca. Nenhuma. Nunca estive com nenhuma aluna sozinho. Nunca. Nunca convidei nenhuma delas para nada. Olhos nos olhos, dou-lhe a minha palavra de honra. Acho um ultraje isso que está a dizer! Acho uma indignação! Quem é que acha que eu sou! Nunca toquei numa aluna! Nunca! Agora, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas venham dizer aqui à minha frente. Agora, o que acontece é o seguinte: algumas [finalistas], que não são convidadas [para trabalhar na AJEJD], ou são mas para sítios não tão bonitos… É como a fábula… São verdes, não prestam… Eu tenho o poder de contratar quem quiser, mas não o faço dessa maneira. Já agora, acabei de contratar dois rapazes para a contabilidade – não me vai perguntar se sou maricas, pois não?

Temos relatos de quem esteve nessas viagens de alunas a passar bronzeador nas costas do diretor, de pegar nelas ao colo na piscina…

…em brincadeiras, em jogos! Fizemos várias vezes isso nas piscinas, desde jogar à Linda Falua, aquilo em que as pessoas vão em fila. É um jogo de crianças! Como já jogámos à barra do lenço. Na outra vez jogámos polo aquático.



A questão das viagens de finalistas acaba por ser lateral. O foco está no alegado clima, de há longa data, de medo, humilhação, assédio moral e bullying contra os professores na rede de estabelecimentos da AJEJD, que tem levado a uma alegada sangria de professores. "Isso é falso." Ponces de Carvalho vinha preparado com uma lista – que não aceitou facultar à SÁBADO – do pessoal docente que diz ter saído desde setembro. "De 519 professores e educadores, saíram 14 professores e 3 educadores."



Quantos foram no período homólogo de 2017? "Não sei, não tenho esses números." Elencou seis casos de saídas "para o Estado" e "quatro professoras que saíram [do jardim­-escola] dos Olivais [Lisboa] em dezembro e foram para outras escolas. Porquê? Provavelmente essas escolas ficaram sem professores. Não abriram turmas em dezembro, certo?"



Ponces de Carvalho diz desconhecer se a saída desses professores se deve a problemas internos. "Dizia o meu avô [João de Deus Ramos, 1878-1953], que os problemas têm de ficar fora dos jardins­-escola. Dou-lhe um exemplo, outro dia duas empregadas pegaram­-se à pancada dentro do jardim­-escola [da Estrela, em Lisboa], imediatamente mandei o advogado para saber o que tinha acontecido. As senhoras tinham tido um diferendo fora do jardim­-escola e pegaram-se à pancada. Houve uma que deu com uma esfregona na outra. Não pode acontecer. De uma maneira geral os conflitos tratam-se aqui dentro."



Sabe quantas professoras estão ou estiveram no passado recente de baixa psiquiátrica?

Não tenho essa estatística, mas a ideia que tenho é que são muito poucas.

Qual é o papel de Filomena Caldeira, que é apontada como o seu braço­-direito e apelidada de inspetora­-mor?

Sabe, nós primamos pelo rigor e algumas pessoas podem não gostar do rigor porque pode obrigá-las a trabalhar. A professora Filomena fazia visitas aos jardins­-escolas para fazer um relatório para a direção de como as coisas estavam a funcionar. Assistia a aulas, dava feedback se se estavam a cumprir as regras e algumas pessoas não gostam de cumprir regras. Por exemplo, os professores têm 10 dias para corrigir os trabalhos dos alunos. Damos uma tolerância de 10 dias, já não é mau, para não dizer que deveriam ser corrigidos no dia seguinte. Alguém tem de ir verificar se estão a cumprir, a bem dos nossos meninos, que é essa a nossa preocupação.

Tem conhecimento de algum processo em tribunal por assédio moral contra ela?

Não. Soube de uma situação caricata, que foi a equipa de avaliação entrar no jardim­-escola de Coimbra e uma pessoa saiu a correr quando soube que ela estava lá. Nem sabia quais eram as aulas que iam ser assistidas. Saiu a correr a chorar e depois foi pôr o processo por assédio.

Mas saiu a correr porquê?

Não aconteceu nada. Soube que estava a equipa na escola e saiu.

Alguma coisa terá acontecido.

Que eu saiba não. As pessoas é que não querem ser avaliadas. Foi caricato. Uma educadora adulta… Gostam muito de avaliar os alunos e não querem ser avaliadas. Só não quer ser avaliado quem tem consciência de que faz um mau trabalho.



É difícil contrapor a António Ponces de Carvalho porque quem o acusa não se identifica. Mesmo alguns dos ex-professores que processaram a AJEJD por despedimento ilícito, e cujos processos já estão terminados, não autorizam a SÁBADO a citá-los (a SÁBADO falou com quatro – um deles nem vive em Portugal). Outros professores descreveram várias situações graves, que não podem ser reproduzidas porque preferem manter-se anónimos. E mesmo que fossem citados, relatam situações quase sempre não escritas ou documentadas.



Todos alegam medo de represálias, como despedimentos, ou impossibilidade de arranjar emprego – é um sentimento que se mantém até em quem já não trabalha na AJEJD, como se fosse uma doutrina de autocensura que não lhes saiu. No blogue Na Minha Opinião, onde o processo de denúncia pública terá começado, tudo é anónimo também.



As fotos que foram enviadas à SÁBADO, vinham já com as caras tapadas. Houve pedidos para falar pelo WhatsApp e não pelo Messenger, "porque não é seguro". Uma fonte ligou para a redação para confirmar se o jornalista que o contactou trabalhava mesmo na SÁBADO, "porque há pessoas infiltradas".



Ainda assim, a ocorrência do mesmo tipo de fenómenos contados por várias fontes em vários pontos do País indicia um padrão interno na AJEJD de forte pressão e controlo sobre o pessoal docente; que António Ponces de Carvalho nega. Mas os seus comunicados internos dão alguma contraluz. Por exemplo, uma circular de 15 de dezembro de 2016: "Não podemos aceitar que alguns funcionários julguem que tudo lhes é devido, que só têm direitos e que dão muito pouco, ou o seu mínimo à instituição. Acham que a instituição tem tudo a dar e eles, em troca, pouco retribuem."



Mais à frente, "recordo que faz parte da obrigação de realizarem formação profissional. Nesse sentido é lamentável que quando a AJEJD e ou a Escola Superior de Educação João de Deus organizam ações de formação, nem sempre a adesão é aquela que esperaríamos. Recordo que a atribuição de roulements está contemplada a participação em ações de formação." Os roulements são os dias extras que a AJEJD dá aos trabalhadores nas férias escolares para compensar horas que trabalharam fora do horário. Em vários textos internos está realçado que é uma benesse, não um direito.



No exemplo acima está uma das acusações que é feita à direção, a de usar os roulements como forma de pressão. Este comunicado chegou à SÁBADO após a entrevista a António Ponces de Carvalho. Foi-lhe pedido por email um cmentário, que não chegou.



Pode também enviar as atas e os estatutos da AJEJD?

Porque é que o senhor quer isso? O que tem a ver com isso?

Porque a AJEJD é uma IPSS, tem apoios do Estado [8 milhões de euros em 2017] e isenções fiscais.

Enviamos esses documentos para a Segurança Social, eles têm. Peça uma auditoria à Segurança Social. Porque é que está a fazer essas perguntas?

O António não recebe nada da AJEJD porque é uma IPSS. O seu vencimento é da escola superior?

Sim, como funcionário.

Como diretor.

Sim, do cargo que tenho.

É possível saber quanto é?

Não.

E benesses de cartão de crédito, carro, motorista.

Não tenho nada disso. O que existe é uma viatura que é da associação e está ao serviço de todos os membros da direção.

Qual é a ligação da AJEJD à World Confederation of Business?

Não faço ideia do que isso seja.

Em 2017 esteve nas Ilhas Virgens a receber um prémio dessa organização.

Ah, sim.

Qual é a ligação com a escola?

Recebemos um convite de um conglomerado de universidades para respondermos a um questionário.

Foi essa organização que descobriu a Escola João de Deus?

Não faço a mínima ideia.

Quem pagou a sua viagem às Ilhas Virgens?

Foi a associação [AJEJD] que pagou.

Porque é que no Relatório de contas da AJEJD aparece a sua presença em eventos que não têm nada a ver com educação?

Por exemplo? Acho ridículo o que me está a perguntar. Já agora gozamos. [Vai à agenda do telemóvel] Na próxima semana...

...não me deixou terminar.

…no dia 25, tenho muito gosto que vá, e digo mais, é meu convidado e pago do meu bolso! No Sheraton, temos um almoço, eu faço parte da direção do American Club, e convidámos o ministro Augusto Santos Silva. Também pode dizer que não tem nada a ver com educação.

Não estava a dar esses exemplos.

Então dê-me lá um.

Lançamento de um livro de um catálogo de relógios e canetas da Montblanc (28 de novembro 2018).

Sim. Repare, eu ponho aí as coisas que faço sem qualquer maldade.



Outro caso com os roulements. Na entrevista, a SÁBADO perguntara a António Ponces de Carvalho se alguma vez existira um caso de retirada do roulement a uma professora porque os seus alunos tiveram más notas. "Nunca aconteceu isso. Dê-me um exemplo. A pessoa que venha e prove isso. Nem na avaliação fazemos repercutir o resultado dos alunos. No limite, um educador pode não ter culpa dos maus resultados de um aluno, não vou castigar uma professora se tem lá uma criança que tem dificuldades de aprendizagem." Nunca houve então nenhum castigo? "Não, aqui não há castigos."



No entanto, já depois da entrevista, a SÁBADO teve acesso ao documento interno de 29 de Maio de 2014, onde António Ponces de Carvalho escreve: "Só devam ter roulement os docentes cujos alunos do 4º ano obtiveram bons resultados nos exames nacionais." Noutro comunicado, de 22 de setembro, é dito o mesmo. Solicitado a comentar por email esta contradição entre o que diz publicamente e o que escreve internamente, Ponces de Carvalho não respondeu até ao fecho da edição.



Uma ex-professora revelou ainda à SÁBADO uma "pressão psicológica – sempre verbal, em reuniões, em privado – para que os resultados fossem os mesmos dos outros jardins­-escolas, eram uma constante, o que humanamente é impossível." Noutro comunicado interno de 2014, o diretor diz que a AJEJD "não conseguiu gerar receitas financeiras suficientes para cobrir as despesas" e apela a pequenos gestos, como apagar as luzes: "Muitas vezes, quando vou aos jardins­-escolas, ando a desligar as luzes de salas vazias, que as docentes não tiveram esse cuidado."