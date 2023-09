Austrália. Único sobrevivente suspeito de ter sido envenenado por cogumelo deixa hospital

No dia 29 de julho cinco pessoas estariam num almoço de família, numa pequena cidade australiana, quando três delas acabaram mortas e uma hospitalizada em estado grave. Passados quase dois meses, daquilo a que as autoridades suspeitaram que se tratasse de um envenenamento causado por um cogumelo, Ian Wilkinson, de 68 anos, teve finalmente alta hospitalar.







Segundo a sua família, Ian só deixou na sexta-feira o hospial. Durante os largos dias em que esteve em coma, foi sujeito a vários tratamentos, avançaram num comunicado, na noite de sábado."A família Wilkinson gostaria de agradecer aos hospitais Leongatha, Dandenong e Austin pela sua dedicação inabalável e cuidado excecional que desempenharam na recuperação de Ian. Este marco assinala um momento de imenso alívio e gratidão para Ian e toda a família Wilkinson", lê-se.Assim que se entendeu que o incidente se tratava de envenenamento causado pelo Amanita Phalloides , um dos cogumelos mais mortiferos, as autoridades iniciaram buscas à casa da anfitriã do almoço, Erin Patterson.Inicialmente, as suspeitas recaíram sobre a mulher de 48 anos. No entanto, quando confrontada pelas autoridades, Erin garantiu que se tinha tratado de um acidente e afirmou que os cogumelos, que acompanharam o bife wellington, tinham sido comprados há vários meses num supermercado e numa mercearia asiática, localizada em Melbourne, na Austrália. Entre as três vítimas mortais, estavam os seus antigos sogros Gail e Don Patterson, e a mulher de Ian, Heather Wilkinson. "Quero realmente repetir que não tive absolutamente nenhum motivo para magoar as pessoas que amava."Além da anfitriã, também os filhos saíram ilesos. Apesar de não terem marcado presença no almoço, ambos levaram no dia seguinte os restos do bife wellington, mas sem os cogumelos. A mãe justificou a decisão e garantiu que os filhos não gostavam deste alimento.Quem também saiu de certo modo ileso foi o ex-marido de Erin, que à última da hora desmarcou o compromisso. "O Simon devia ter ido ao almoço mas no último minuto não pôde ir", contou um amigo ao jornal britânico Daily Mail. Em 2022 Simon esteve às portas da morte, devido àquilo a que descreveu como "graves problemas intestinais".Segundo a BBC, Erin terá dito que ela própria também foi hospitalizada no dia 31 de julho. A anfitriã garante que durante o tempo em que esteve no hospital recebeu soro fisiológico e alguma medicação, para se proteger contra danos no fígado.Agora que Ian Wilkinson está fora de perigo, surgem questões sobre se a sua saída poderá trazer uma nova luz ao caso. Até ao momento não se sabe se o mesmo já falou com as autoridades durante o tempo em que esteve hospitalizado.