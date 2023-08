A prisão budista onde está preso o esquartejador Daniel Sancho

Daniel Sancho ficou detido em prisão preventiva na Prisão Distrital de Koh Samui após ter confessado matar e esquartejar o corpo de um colombiano em 14 pedaços, durante férias passadas na Tailândia.





Segundo o jornal espanhol El Mundo, a prisão localiza-se num vale de um parque natural e é rodeada por vários resorts, um templo budista e uma praia. À entrada, só se vê um enorme retrato do rei Maha Vajiralongkorn.Os cerca de 700 presos vestem uniformes azuis e dormem em colchões no chão de celas partilhadas com apenas 4,5 metros quadrados. No entanto, o chef espanhol, em prisão preventiva desde segunda-feira, 7, ainda não divide o quarto com outros reclusos devido ao protocolo de prevenção da covid-19 que ainda está ativo e que o coloca em isolamento durante dez dias.Segundo o que um casal que esteve naquela prisão contou ao blogue tailandês Koh Phangan Tales, o dia começa com banhos coletivos às 6 da manhã, a que se segue uma reunião para cantar o hino tailandês antes de ser servido o pequeno-almoço. Por volta das 11h30 é servido o almoço e o jantar a partir das 15 horas. Às 16 horas, todos devem dirigir-se para as celas.O britânico Jimmy Kelly, que esteve preso na Prisão Distrital de Koh Samui em 2011 por tráfico de metanfetaminas, contou que esteve "enjaulado como um animal" e foi obrigado a dividir a cela com 30 presidiários.No entanto, não se lêem queixas na página do Facebook do estabelecimento prisional: apenas fotografias dos prisioneiros em cerimónias budistas.A única pessoa com quem Daniel Sancho pode ter contacto é o seu advogado, o tailandês Khun Anan, habituado a tratar de casos de estrangeiros presos na Tailândia, maioritariamente por tráfico de drogas.O jornal Bangkok Post revelou detalhes da confissão do espanhol de 29 anos às autoridades tailandesas, bem como informações sobre como os dois homens se conheceram. Daniel Sancho partilhou ter conhecido Edwin Arrieta, de 44 anos, através do Instagram e que, durante quase um ano, mantiveram relações sexuais esporádicas. Arrieta terá ameaçado o espanhol com a divulgação de fotografias íntimas.Agora, a polícia tem um prazo de três meses para concluir a investigação. De seguida o juiz terá acesso a todas as provas e poderá ditar uma sentença. Em última análise, o filho do ator espanhol Rodolfo Sancho pode ser condenado a uma pena de morte ou a prisão perpétua.Se for condenado a prisão perpétua, Daniel Sancho pode recorrer a um acordo assinado entre a Espanha e a Tailândia em 1987 e após os primeiros quatro anos atrás das grades, pedir transferência para o seu país natal.