Australiana que serviu cogumelos mortíferos acusada de tentar envenenar ex-marido

Erin Patterson compareceu esta sexta-feira em tribunal, depois de ter sido detida e acusada de assassinato de três pessoas, num caso que envolve cogumelos venenosos. De acordo com documentos judiciais, divulgados pelos meios de comunicação locias, a australiana é agora também responsabilizada por ter alegadamente tentado matar o seu ex-marido, Simon Patterson, em quatro ocasiões diferentes.







AAP/Nine News via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Três destes casos remontam a um período compreendido entre novembro de 2021 e setembro de 2022. A quarta tentativa de homicídio estará relacionada com o almoço de família , que ocorreu em julho deste ano, e ao qual o seu ex-marido não pôde comparecer. Durante o convívio, Erin confecionou um um bife Wellington com cogumelos. A sua ingestão acabou por provocar a morte de três convidados, incluindo dos seus antigos sogros Gail e Don Patterson, de 70 anos, e da irmã de Gail, Heather Wilkinson, de 66.Sem ter pedido qualquer fiança, Erin Patterson viu esta sexta-feira o seu julgamento ser adiado até 3 de maio. Os procuradores contam agora ter mais tempo para analisar o equipamento de informática que foi apreendido em casa da arguida, durante as buscas.Foi só após as autoridades terem revistado o apartamento que Erin acabou por ser detida, ontem de manhã. Antes de ter sido transferida para a prisão, a australiana foi inicialmente levada para um interrogatório, que terá demorado cerca de cinco horas, de acordo com a imprensa local.Erin Patterson já tinha sido apresentada como principal suspeita, depois de ter sido a única a sair ilesa desta trágica situação, juntamente com os seus dois filhos, que alegadamente não apreciavam fungos. Apesar da acusação, a australiana continua a declarar-se inocente , defendendo que os cogumelos haviam sido comprados num supermercado asiático.