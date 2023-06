A filha de Carolina foi dada para adoção. Reveja o Investigação SÁBADO

Serviços sociais ingleses retiraram bebé a uma mãe portuguesa. As avós também querem ajudar, mas o advogado diz que estão perante um "rapto parental" do Estado.

Os serviços sociais ingleses retiraram à força a filha de uma jovem de nacionalidade portuguesa, sem motivo aparente para o fazer. Carolina Tavares engravidou aos 19 anos, depois de ter passado mais de metade da vida em lares de acolhimento britânicos.







Carolina tem o nome da filha tatuado. Aqui, em frente à casa onde é levada Marlani para as visitas mensais com os pais biológicos

Foi vigiada durante a gravidez e, quando nasceu, a bebé foi logo entregue à proteção de menores. Os serviços sociais consideraram que Carolina podia representar um perigo para a própria filha uma vez que também ela tinha sido vítima de maus tratos por parte do pai.A avó materna da criança, que vive em Portugal, pediu ajuda ao advogado Pedro Proença, especialista nestes assuntos, que viajou para Inglaterra para tentar impedir aquilo que considera ser um rapto parental.Marlani tem duas avós jovens que podiam perfeitamente ficar com ela, mas os serviços sociais ingleses, ignoraram até agora, a chamada família alargada. O objetivo foi, desde o início, encaminharem a criança para adoção, num país onde este negócio vale dois biliões de libras, ou seja, cerca de 2,3 mil milhões de euros.As piores suspeitas confirmaram-se durante a viagem de Pedro Proença a Inglaterra. O advogado português conseguiu saber junto do Tribunal de Família de Peterborough que Marlani já está a receber visitas de um casal candidato a ficar com a bebé, ao mesmo tempo que se tem intensificado o corte de relações entre a criança e a mãe. Resta agora a Carolina acreditar que ainda é possível reverter a situação.