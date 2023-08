Filho do ator Rodolfo Sancho acusado de homicídio por matar cirurgião

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O filho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho foi acusado de homicídio, segundo a BBC, depois de se ter declarado culpado pela morte de um cirurgião plástico. A confissão de Daniel Sancho, de 29 anos, terá sido feita na passada sexta-feira, durante um interrogatório, e três dias depois quando foi presente a um tribunal tailandês.

O espanhol, que se encontra agora detido na ilha de Koh Smui, e o cirurgião colombiano, Edwin Arrieta Artega, estavam a passar férias juntos numa ilha tailandesa quando na quinta-feira, 3, Sancho se dirigiu à esquadra da polícia para informar as autoridades que Edwin teria desaparecido.

O mistério sobre o desaparecimento do cirurgião, de 44 anos, não demorou muito mais tempo. Horas de Sancho ter ido à esquadra, uns trabalhadores de um aterro dtinham descoberto uma pélvis e uns intestinos humanos cortados dentro de um saco fertilizante.

A polícia realizou posteriormente testes de ADN aos restos mortais, que determinaram que o corpo pertencia a Artega. As revelações que os meios de comunicação faziam sobre o facto de Sancho ter comprado uma faca, umas luvas de borracha e um produto de limpeza, foi o que ajudou as autoridades a concluírem que o espanhol seria o culpado.





Inicialmente Daniel Sancho negou qualquer envolvimento no caso, durante um interrogatório, mas numa segunda investida das autoridades acabou por confessar.

No domingo, 6, levou a polícia a sete locais, onde terá largado o corpo da vítima. Várias partes dos restos mortais acabaram por ser deitadas fora para um caixote de lixo e outras foram lançadas ao mar, perto do hotel onde estava a pernoitar.

Segundo os investigadores, Sancho explicou que terá cortado o corpo do cirurgião em 14 pedaços, após ter recusado um envolvimento sexual com a vítima. Inicialmente o espanhol agrediu-o, o que provocou a sua queda e fez com que batesse com a cabeça numa banheira.

À agência noticiosa espanhola EFE, Daniel Sancho disse que era "refém", já que Arrieta era obcecado por ele.

Apesar de o crime ter sido confessado e de Daniel Sancho ter sido acusado oficialmente de homicidio, a polícia continua a investigar o caso. O chefe de cozinha do YouTube pode agora ser condenado a prisão perpétua ou mesmo à pena de morte.

A família se Sancho entretanto já veio a pedir, num comunicado, o "máximo de respeito, tanto para com o próprio Daniel como para com toda a sua família, nestes momentos delicados de máxima confusão".