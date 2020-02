Quando entrevistou Lale Sokolov, Heather Morris, descobriu que o tatuador de Auschwitz teve uma vida extraordinária e ajudou várias pessoas. Mas o sobrevivente do Holocausto sempre lhe falou que a pessoa mais corajosa que tinha conhecido foi Cilka. A jovem de 16 anos que resistiu à violência nazi, para dois anos depois ser condenada pelos soviéticos. Acusaram-na de ser uma espiã e passou 10 anos num gulag na Sibéria. Leia a pré-publicação do livro A Coragem de Cilka e a entrevista à autora australiana, Heather Morris, na edição 824.



A Coragem de Cilka

CAPÍTULO 1

Campo de Concentração de Auschwitz

27 de janeiro de 1945

Cilka fixa o olhar no soldado parado à sua frente e que pertence ao exército que acaba de entrar no campo de concentração. Ele diz qualquer coisa em russo, depois em alemão. Inclina-se para a rapariga de dezoito anos, ele mais parece um gigante. "Du bist frei."

— És livre de ir. — Ela não sabe se ouviu mesmo as palavras dele. Antes deste exército, os únicos russos que ali viu eram prisioneiros de guerra, gente macilenta e a morrer à fome. Será possível que a liberdade exista, de facto? E que o pesadelo tenha terminado? Ao vê-la sem reação, ele inclina-se e segura-lhe os ombros. Ela estremece. Ele retira prontamente as mãos.

— Desculpa, não quis assustar-te — prossegue num alemão hesitante, abanando, por fim, a cabeça; julga que ela não o está a entender. Com um gesto largo a indicar todo o campo, repete o mesmo, mas mais devagar: — És livre de ir. Estão salvos. Somos o exército soviético e viemos para vos ajudar.

— Eu percebo — sussurra Cilka, agasalhando-se melhor no casaco que lhe esconde o corpo franzino.

— Falas russo? — Ela anui. Cresceu a ouvir falar um dialeto eslavo oriental, o ruteno. — Como te chamas? — pergunta o soldado, agora num tom mais brando.

Ela olha-o nos olhos.

— Cecília Klein — responde sem hesitar —, mas as minhas amigas chamam-me Cilka.

— É um nome muito bonito — elogia ele. Ela estranha estar a olhar para um homem de aspeto saudável, mesmo não sendo um dos verdugos. Tem olhos claros, umas faces sadias e o cabelo louro espreita-lhe por debaixo do bivaque. — E vens de onde, Cilka Klein?

As recordações da sua vida antes de Auschwitz tornaram-se vagas, perderam a nitidez. Tornou-se demasiado doloroso recordar que tivera uma família e vivera em Bardejov.

— Da Checoslováquia — responde, a voz a falhar.

Campo de Concentração de Auschwitz-Birkenau

fevereiro de 1945

Cilka está no seu bloco. Sentou-se tão perto quanto conseguiu da única salamandra em que arde carvão. Sabe que já atraiu as atenções. Há semanas que todas as mulheres capazes de andar — entre elas, as suas amigas — foram levadas do campo de concentração pelas SS sob ameaça de fogo. Ali, ficaram apenas os prisioneiros, que são pouco mais do que esqueletos, os doentes e as crianças. Depois, há ela. O plano era matá-los a todos, mas, com a pressa de fugir, os nazis acabaram por abandoná-los à sua sorte.

Aos soldados russos, juntaram-se agora os oficiais — agentes de contraespionagem, ouviu ela dizer, mas não sabe o que isso significa ao certo. Ao que parece, vieram para gerir uma situação que um soldado comum não está treinado para lidar. Estão incumbidos de impor a lei e a ordem, e, sobretudo, de travar qualquer ameaça para com o Estado soviético. Segundo lhe disseram os soldados, aqueles oficiais irão interrogar cada prisioneiro para apurar qual a sua situação ali no campo, que tipo de prisioneiro era, e, em particular, se colaborou com os nazis. Para os russos, cada soldado do exército alemão em retirada é um inimigo da União Soviética e, por extensão, todo aquele ou aquela que possa ter tido algum contacto particular com eles é, também, um inimigo da União Soviética.

Entra ali um soldado.

— Vem comigo — diz, e aponta para ela. Simultaneamente, uma mão segura-lhe o braço direito e fá-la erguer-se. Passaram várias semanas e ver esta e aquela serem levadas para interrogatório tornou-se parte do dia a dia ali no bloco. Para Cilka, resume-se a isto: é a sua vez. Tem dezoito anos e resta-lhe ter esperança de que eles entendam que ela não teve alternativa senão fazer o que lhe mandavam. Fê-lo para sobreviver. A alternativa era morrer. Com sorte, em breve regressará à Checoslováquia, onde arranjará alguma maneira de seguir em frente.

Já no edifício onde o exército soviético fez quartel-general, é conduzida a uma sala onde estão sentados quatro homens. Ela esboça um sorriso. Afinal, eles estão ali para punir os maus, os captores, e não a ela. O que está a acontecer é uma coisa boa; não haverá mais mortes. Eles não lhe sorriem de volta. Cilka apercebe-se de que os uniformes daqueles quatro homens são ligeiramente diferentes dos uniformes dos soldados. Estes oficiais usam dragonas azuis e os seus chapéus (cada um pousou o seu diante de si na mesa) têm uma faixa também azul, com uma listra vermelha.

Por fim, um deles sorri-lhe.

— Pode dizer-nos o seu nome? — pede, delicado.

— Cecília Klein.

— E vem de onde, Cecília? Diga-nos qual o país e a cidade.

— Sou de Bardejov, na Checoslováquia.

— Data de nascimento?

— 17 de março de 1926.

— E há quanto tempo está aqui?

— Cheguei no dia 23 de abril de 1942. Tinha acabado de fazer dezasseis anos.

O oficial detém-se um momento, apenas a observá-la.

— Já foi há muito tempo.

— Neste lugar, é uma eternidade.

— E o que tem feito por aqui desde abril de 1942?

— Tenho procurado sobreviver.

— Sim, mas como? — Ele inclina a cabeça. — Não tem ar de ter passado fome. — Cilka não responde, mas leva as mãos ao cabelo, que ela mesma cortou toscamente há semanas, depois de as amigas serem levadas do campo de concentração pelos nazis. — Tinha algum trabalho aqui?

— Sim. Fazia por não morrer.

Os quatro homens entreolham-se. Um deles agarra num papel, que finge ler, e então diz:

— Chegou-nos um relatório a seu respeito, Cecília Klein. Dá conta de que a forma que arranjou de "não morrer" foi prostituir-se ao inimigo.

Sem dizer palavra, Cilka engole em seco. Olha de um para outro, a tentar perceber o alcance do que eles estão a dizer e o que esperam que ela responda.

E fala um outro.

— A pergunta é simples: andou a foder com nazis?

— Eles eram o meu inimigo. Eu era uma prisioneira.

— Mas fodeu com nazis ou não? Disseram-nos que sim.

— Tal como muitos outros neste lugar, também eu fui forçada a fazer o que me mandavam os que me fizeram prisioneira.

O primeiro que falou ergue-se da cadeira.

— Cecília Klein, vamos enviá-la para Cracóvia e lá decidiremos o que será de si. — Agora já não olha para ela.

— Não! — Cilka põe-se também de pé. Aquilo não pode estar a acontecer-lhe! — Vocês não podem fazer-me isto! Eu sou uma prisioneira!

Aquele que ainda não falou pergunta calmamente:

— Fala alemão?

— Um pouco, sim. Estou aqui há três anos.

— E fala várias outras línguas, segundo fomos informados. Contudo, é checoslovaca.

Sem negar, ela franze o sobrolho; não entende a relevância disso. Aprendeu línguas na escola e outras aprendeu-as ali em Auschwitz.

Os oficiais tornam a entreolhar-se.

— O facto de falar outras línguas induz-nos a concluir que é uma espia que está aqui para recolher informações que depois venderá a quem pagar mais. Tiraremos isso a limpo em Cracóvia.

— Mas pode desde já contar com uma dura pena de trabalhos pesados — diz o primeiro que lhe falou.

Ela fica momentaneamente sem reação e então o soldado que a trouxe torna a agarrar-lhe o braço e leva-a arrastada, e é então que Cilka começa a gritar a sua inocência.

— Eu fui obrigada, fui violada! Não! Por favor!

Mas nenhum deles reage; é como se não a ouvissem sequer. Já estão a pensar na próxima que vai ser interrogada.





Livro de Heather Morris

Prisão de Montelupich, Cracóvia, julho de 1945

Cilka agacha-se a um canto da cela húmida e fedorenta. Já perdeu a noção do tempo. Terão passado dias, semanas, meses.

Não tenta conversar com as outras. As que os guardas ouvem falar são levadas e, ao serem trazidas de volta para a cela, vêm cheias de equimoses e com as roupas rasgadas. Não fales, não dês nas vistas, pensa Cilka para consigo. Espera até saberes o que se passa e o que é mais aconselhado dizer ou fazer. Numa tentativa de mitigar um pouco o fedor a dejetos humanos, a humidade e a podridão, rasgou uma tira do vestido e cobriu o nariz e a boca.

Por fim, chega o dia em que a vêm buscar à cela. Meio desfalecida pela fome e exausta do esforço de acompanhar o que se vai passando, vê tudo vago, sejam os guardas, a parede ou o chão. É como se estivesse num sonho. Num corredor, junta-se a uma fila de outras prisioneiras que vão avançando lentamente para uma porta. Isso permite-lhe encostar-se a uma parede morna e sem humidade e descansar momentaneamente. Por causa dos guardas, os corredores são aquecidos, mas o mesmo não acontece com as celas. Possivelmente, já estará bom tempo, mas é como se a prisão se enchesse com o frio noturno e não o deixasse sair durante todo o dia.

Chegada a vez de Cilka, ela entra numa sala. Sentado a uma secretária está um oficial, o seu rosto sob a luz esverdeada de um candeeiro. Os guardas à porta fazem-lhe sinal, a dizer-lhe que se aproxime da secretária.

O oficial lê a informação no documento que tem à sua frente.

— Cecília Klein?

Ela olha em volta. Está ali sozinha com três homens de ar abrutalhado.

— Sim.

Ele torna a fixar-se no documento e começa a ler alto.

— "A ré é culpada de servir o inimigo como prostituta e como espia. A sentença são quinze anos de trabalhos forçados." — Assina o documento. — Assine aqui, para confirmar que compreendeu o que lhe foi dito.

Cilka entendeu cada palavra. O oficial falou-lhe em alemão e não em russo. Será um truque?, pergunta-se. Sente os olhares dos homens à porta. Sabe que tem de fazer alguma coisa. Mas não vê alternativa senão fazer o que ele mandou.

O oficial vira a folha e indica-lhe uma linha a tracejado. As letras logo acima são do alfabeto cirílico — aquele que os russos usam. Uma vez mais, como em tantas ocasiões na sua vida ainda tão curta, Cilka vê-se forçada a optar entre um caminho estreito que acaba de se abrir diante dela e a morte.

O oficial estende-lhe a caneta e desvia o olhar para a porta, enfastiado, já à espera da próxima. Está a fazer o seu trabalho, é tudo.

Com a mão a tremer, Cilka assina o documento.

É só ao ser levada para um camião que espera as prisioneiras no exterior da prisão que ela se dá conta de que já não é inverno. Como se a primavera não existisse, já é verão. Se o calor do Sol é um bálsamo para o seu corpo enregelado — o seu corpo ainda vivo —, a luz do dia magoa-lhe os olhos. Mas não chega a ter tempo para se habituar, porque o camião para abruptamente. E diante dela, uma vez mais, eis um vagão de um comboio de gado, desta vez pintado de vermelho.