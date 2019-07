O campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, foi libertado no dia 27 de janeiro de 1945. Primo Levi era um dos muitos prisioneiros que nesse dia frio viu o Exército Vermelho abrir uma porta de esperança. Em 1947, escreve Se Isto é um Homem, onde relata a sua experiência no campo de extermínio, o que considera ser "uma gigantesca experiência biológica e social (...) [onde é possível] estabelecer o que é essencial e o que é adquirido no comportamento do animal-homem perante a luta pela vida". Foi há 100 anos que nasceu em Itália.

O escritor e químico italiano conseguiu regressar à sua casa em Turim e rapidamente escreveu sobre a sua vida no campo de concentração, num memoir que serve de testemunha aos horrores do Holocausto. Hoje em dia, a autobiografia de Levi é considerado uma das obras mais importantes que documentam as atrocidades nazis.

Há precisamente 30 anos, o mundo viu Primo Levi partir numa morte com circunstâncias estranhas: foi encontrado sem vida no seu prédio após uma queda do terceiro andar, levantando dúvidas se se terá tratado de um acidente ou suicídio.

O autor nasceu em Turim, Itália, a 31 de julho de 1919, no seio de uma família judaica. Sendo o único judeu nas suas turmas escolares, consta-se que sofreu alguma pressão por isso e pela sua estatura franzina. Na ascensão do fascismo no país europeu, foi obrigado em 1933 a inscrever-se na Opera Nazionale Balilla, a juventude fascista de Itália, tal como tantos jovens da sua idade.

Na escola, apaixona-se por química e é fortemente influenciado por William Bragg, o cientista conhecido pela sua teoria da difração da luz em estruturas cristalinas. Começa a estudar a matéria na Universidade de Turim e forma-se em 1941, depois de passar pela humilhação e dificuldade em encontrar um orientador para a sua tese, tendo em conta o crescimento do antissemitismo na Itália sob a alçada do regime fascista de Benito Mussolini.

Perante a dificuldade em arranjar trabalho, parte para Milão. Com a intensificação dos movimentos de resistência contra o fascismo, já em plena Segunda Guerra Mundial, forma em 1943 um destes grupos com esperança de se juntar Giustizia e Libertà, um movimento político que lutava pelo socialismo e liberdade. Nesta altura, o grupo sem experiência ou formação militar é capturado pela milícia fascista. Nesta altura, é torturado por militares e confessa ser judeu. É imediatamente levado para para Fossili, na cidade de Modena, ficando num campo liderado pela Alemanha nazi até ser encaminhado para Auschwitz em fevereiro de 1944, local onde presenciou os horrores nazis.





Tal como os outros prisioneiros, viu todos os seus objetos pessoais serem-lhe retirados, a sua identidade reduzida a um número e é submetido a trabalhos forçados na fábrica de produtos químicos Monowitz.

Permaneceu no campo até o exército soviético o libertar. Os militares nazis – o Schutzstaffel (SS) – ainda tentaram evacuar o campo, deixando apenas os feridos e doentes, o que acabou por salvar Levi, na altura afetado pela escarlatina.



Regresso a Itália e Se Isto é um Homem



Neste período, começa a sua aventura literária e publica a obra que lhe valeu reconhecimento mundial, sendo hoje considerado um dos livros mais importantes do pós-guerra: Se Isto é um Homem, uma descrição exímia da vida em Auschwitz, num livro que se confunde entre uma obra poética e um ensaio sobre a crueldade nazi.

A obra desafia o leitor a olhar a realidade nazi, tão distante da nossa, a partir do conforto das "casas aquecidas", como escreve o autor. A nossa condição é outra, pelo que é difícil perceber de que fala Primo Levi. "Perguntei-lhe (com uma ingenuidade que poucos dias depois já me devia parecer fabulosa) se nos iam devolver pelo menos as escovas de dentes; ele não riu, mas com uma expressão de extremo desprezo no rosto, disse-me: – Vous n’êtes pas à la maison [Não estás em casa]".

Este episódio marcou-o profundamente pois ficar sem a sua escova de dentes era como ser despedido da sua identidade. É um sinal de estar longe de casa.

Primo Levi escreve ainda sobre a memória: "A memória humana é um instrumento maravilhoso, mas falacioso. As nossas memórias não são esculpidas em pedra, pois tendem a apagar-se com o passar dos anos. Mas muitas vezes estas podem mudar, ou mesmo aumentar, incorporando características estranhas". As memórias que Levi carregava eram de facto pesados e alguns historiadores argumentam que terá sido peso das mesmas que poderá ter motivado um possível suicídio: a memória de assistir ao massacre e as lembranças de sentir na pele as atrocidades nazis.

Na altura da sua morte, o escritor Elie Wiesel, prémio Nobel da Paz e também um escritor do pós-guerra, comentou a morte do seu companheiro que conhecera nos campos de concentração: "Primo Levi morreu em Auschwitz há quarenta anos".