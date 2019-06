Em 1941, Emilie Landecker começou a trabalhar para uma empresa alemã de produtos de limpeza, a Benckiser, que se orgulhava de manter uma política que incluía apenas elementos de raça ariana. O seu novo patrão, Albert Reimann Jr., era um discípulo de Adolf Hitler em plena Segunda Guerra Mundial.

Nada fazia prever que os dois se juntariam e, ainda assim, tal aconteceu. A relação entre uma mulher, filha de pai judeu assassinado por nazis, e o seu patrão, que descrevia-se como um "seguidor incondicional" do Nazismo, foi um segredo durante décadas.

Reinmann era casado mas não tinha qualquer filho com a mulher. Por seu lado, teve três filhos com Landecker - apenas reconhecidos oficialmente em 1960. Hoje, dois deles detêm uma percentagem conjunta de 45% da JAB Holding Company, empresa controlada ainda pela família Reimann e com uma fortuna avaliada em cerca de 18 mil milhões de euros, construída à volta de marcas como a Krispy Kreme Doughnuts, os sapatos Jimmy Choo ou Calvin Klein.

A história, contada esta sexta-feira pelo New York Times, descreve as origens da empresa alemã que se tornou num dos maiores conglomerados de bens de consumo do mundo. Durante décadas, o passado de Nazismo foi escondido e episódios de abusos laborais foram esquecidos.

Mas nem Peter Harf, atual presidente da empresa e filho de um nazi, considera que a JAB não tenha nada a esconder. "Eu conheço as histórias", afirma ao New York Times. "Elas não cheiram bem." Histórias como o prisioneiro de guerra que foi deixado fora de um bunker e morreu durante um ataque aéreo ou as trabalhadoras que eram deixadas à porta do quartel, nuas.

Tanto Reimann como Landecker nunca falaram sobre estes abusos. Morreram a 1984 e 2017, respetivamente. A empresa expandiu-se para o que é hoje mas apenas agora, 74 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, começa a ser descoberta a atividade nazi nas raízes da empresa. Ao contrário de outras empresas alemãs, os crimes a que a Benckiser, agora JAB, esteve associada não incluíam ligações a campos de concentração ou aproveitamento dos negócios de famílias judias.

A ligação de Landecker à empresa começou através do seu trabalho no departamento de contabilidade da Benckiser. Como reporta o jornal norte-americano, pouco se sabe da mulher alemã, filha de pai judeu, mas, de acordo com o agora presidente da JAB, já eram conhecidos episódios de exploração laboral na altura. Por volta do ano 1943, dois campos de trabalho da empresa acolhiam 175 pessoas oriundas da França e Europa de Leste.

As conotações ao Nazismo, essas, podem ser observadas através das cartas que Reimann escrevia a Heinrich Himmler, o líder das SS e principal responsável pelo Holocausto. "Somos uma empresa familiar puramente ariana com mais de 100 anos", escreve numa carta em julho de 1937.

No entanto, um mês depois da Segunda Guerra Mundial acabar, foi preso e internado. Através de uma carta escrita às forças aliadas, descartou alegações de que seria um "entusiasta Nazi" e referiu ser uma "vítima do Nazismo". E resultou. As autoridades americanas reverteram o seu julgamento, classificando-o como um "seguidor" do Nazismo e não um membro ativo.

A partir daí, a riqueza da família Reimann subiu consideravelmente, totalizando aproximadamente 500 mil euros em 1947 – o que corresponde atualmente a 2 milhões – e é, hoje, considerada a segunda família mais rica da Alemanha.