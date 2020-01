Christine Leunens começou a escrever muito jovem e fê-lo enquanto estudava e tinha um trabalho de modelo para ajudar a pagar as contas. O seu primeiro livro (Primoridal Soup) foi editado quando tinha 35 anos, mas o seu grande sucesso chegou em 2008 quando publicou O Céu Numa Gaiola (Editorial Presença), livro que conta a história ficcional de um ferveroso militante da Juventude Hitleriana que descobre que os pais escondem uma judia em sua casa. O livro foi adaptado para o cinema por Taika Waititi no filme Jojo Rabbit, nomeado para vários Óscares, incluindo Melhor Filme, Melhor Guião Adaptado e melhor Atriz Secundária (Scarlett Johansson). O filme estreia esta quinta-feira nas salas portuguesas.



, a escritora falou sobre como tentou captar um clima de guerra promovido por Hitler num ambiente familiar e como sente que no mundo literário não importa aquilo que se é ou foi, mas sim aquilo que se escreve.

Ser modelo ajudou-me a subsistir durante os anos em que estudava e escrevia o meu primeiro livro. Os anúncios de televisão ou as campanhas de moda não demoravam muito tempo, deixando-me com o tempo precioso de que eu precisava para estudar e escrever.

E não encontrou um eprconceito no mundo literário devido ao seu trabalho no passado, como modelo?



Felizmente não encontrei muito preconceito porque no mundo literário o que realmente conta é o livro, ele é que é julgado. O livro transmite a profundidade dos teus pensamentos e sentimentos. Isto foi tão refrescante para mim e eu senti que estava a ser vista pela primeira vez por quem realmente era.





Capa de livro "O Céu Numa Gaiola" Foto: D.R.

O passado da minha família [é descendente de belgas e italianos], o passado de muitas pessoas que conheci e o meu marido foi diretor de relações públicas e eventos no Memorial de Caen, um museu da II Guerra Mundial para a paz e que não está muito longe de onde foi o Desembarque da Normandia. Foi aí que eu pesquisei e escrevi o meu livro, ao longo de cinco anos. E queria explorar a forma como a II GUerra Mundial foi também uma guerra dentro de muitos lares. Quis explorar a guerra a uma escala mais pequena, como o Hitler estava a causar a guerra em, digamos, num lar. Eu também queria tentar e perceber como crianças inocentes começaram a ser endoutrinadas na escola e na Juventude Hitleriana. E depois queria colocar um desses rapazes a ser confrontado com tudo o que foi ensinado a odiar ao descobrir uma rapariga judia que a sua mãe manteve escondida atrás de uma parede em sua casa.

O guião do filme, as suas personagens principais e premissas históricas estão todas no livro. E depois o Taika Waititi colocou o seu humor e visão poética nos ecrãs. Eu senti que ao fazê-lo estava a colocar todo o seu amor na história e nas personagens. Já o vi três vezes e cada vez gosto mais dele.

Eu acho que é essencial para livros relativos a este período que seja meticulosamente pesquisados para que todos os detalhes sejam historicamente corretos. Há bibliotecas inteiras dedicadas à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto e outras formas de informação que podem ser encontradas. Eu li diferentes relatos de sobreviventes do Holocausto e cada um tinha a sua personalidade. O mesmo não pode ser dito dos Nazis, em geral, porque eu acredito que ao tornarem-se endoutrinados e ao abraçarem a ideologia Nazi, desistiram da sua individualidade e tornaram-se genéricos de várias formas. Eu acho que esse foi o grande objetivo da endoutrinação nazi.

Acabei agora mesmo um novo romance,

South of Memory

, e a linha principal da narrativa enlaça-se com eventos históricos dos anos 80 do século XX, como o bombardeamento do [barco] Rainbow Warrior na Nova Zelândia pelos serviços secretos franceses.