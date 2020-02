ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.

Com 18 anos, Cilka pensava que a sua vida ia melhorar. Os nazis tinham sido derrotados e os prisioneiros do campo de Auschwitz libertados. Mas a jovem judia era vista como traidora – falava alemão e foi violada por um dos comandantes das SS. Os soviéticos condenaram-na a trabalhos forçados num gulag na Sibéria.A escritora australiana, Heather Morris, conta a história verídica de Cilka Klein. Um exemplo de resiliência, porque conseguiu sobreviver ao terror soviético. A autora falou com amigos, vizinhos, investigou o percurso desta mulher e conta tudo em A Coragem de Cilka, Editorial Presença, lançado dia 19.Quando estava a escrever o livro sobre o Lale Sokolov, O Tatuador de Auschwitz, ele disse-me muitas vezes: "Quando terminares de contar a minha história, tens de contar a de Cilka. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheci." Ela era uma rapariga de 16 anos que lhe salvou a vida. Uma jovem que sobreviveu a Auschwitz e depois passou 10 anos num gulag na Sibéria e conseguiu sobreviver. Tornou-se numa mulher incrível que ainda viveu mais 50 anos, amou e foi amada.Existiram violações. O Lale falou-me nisso. Outros sobreviventes falaram disso. Acho perturbador pensar-se que criam uma regra – "Os alemães não violam raparigas judias" – e que isso iria ser respeitado. Cilka não tinha escolha, não era uma opção. Ela tinha 16 anos e queria sobreviver. Também têm surgido nos Estados Unidos relatos de mulheres mais velhas, que estão em lares, e que estão agora a falar dos abusos sexuais de que foram vítimas durante o Holocausto. Só não falaram antes por vergonha. E existem vários académicos e historiadores que falam disto, que por alguma razão é um assunto tabu. Em Auschwitz, violavam as mulheres. Mas é um tema tabu. Desculpem, mas não é para mim.