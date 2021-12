Querida, encolhi o... menu

O chef Vítor Sobral não costuma propriamente andar à procura de cabritos pelo País fora. E apesar de não ter sido ele a fazer-se à estrada em busca de uma das carnes mais procuradas do Natal e da passagem de ano, não conseguiu evitar que isso acontecesse. “Tive de pedir à minha malta para ir ao Norte. Nunca tinha feito isso, mas os nossos fornecedores diziam-me que não tinham cabrito”, conta à SÁBADO por telefone.



Para o dono de restaurantes como a Tasca da Esquina, nesta época é habitual gastar cerca de 100 cabritos. Acabou por encontrá-los no Porto, depois de andar na Internet a pesquisar produtores e fornecedores. Neste caso, defende, a escassez foi provocada pela “venda de machos reprodutores para Israel”. Para a chef Justa Nobre, o problema não foi a falta de carne, mas sim o que pagou por ela: “O meu cabrito vem todo de Trás-os-Montes e ainda ontem me disseram que tinha aumentado mais o preço”, diz à SÁBADO.



A escassez de alguns produtos, o aumento de preços de outros e a falta de funcionários de que toda a restauração se queixa são a tempestade perfeita para uma nova tendência: encolher os menus. De acordo com a Dataessencial, uma empresa de estudos de mercado especializada na indústria alimentar, que analisou mais de 4.800 menus americanos, 60% dos restaurantes admitiram ter reduzido o número de pratos que disponibilizam aos clientes. A tendência sentiu-se mais em espaços requintados, muitos deles com estrela Michelin, que cortaram em 23% os itens disponíveis. Portugal não parece escapar à tendência.