Chefs on Fire está de volta para brincar com o fogo – ao som de artistas nacionais

Tal como tantos outros eventos, o Chefs on Fire viu-se empurrado para sucessivos adiamentos motivados pela pandemia em 2020, mas está de volta à Fiartil, no Estoril, no fim-de-semana de 18 e 19 de setembro, no que será "um momento simbólico, de matar saudades", realça à SÁBADO Gonçalo Castel-Branco, criador e organizador do festival que cruza a cozinha feita no fogo com a música.