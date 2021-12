Neste restaurante, não é só a vista que chama a atenção

No Suba, restaurante do hotel Verride Palácio Santa Catarina, Fábio Alves põe em prática um equilíbrio entre a cozinha portuguesa e e as comidas do mundo. Por agora, o chef quer ter o restaurante entre os melhores do País.

Quem passa na Rua de Santa Catarina, junto ao miradouro do Adamastor, um dos mais concorridos de Lisboa, poderá não saber que no cimo do hotel Verride Palácio Santa Catarina, se encontra um dos restaurantes com melhores vistas sobre a cidade: o Suba. No dia em que a SÁBADO visitou o restaurante chefiado há dois anos e meio por Fábio Alves, transmontano de 34 anos, a brisa amena de outono que se fazia sentir permitiu que o almoço tivesse lugar no rooftop, com o Tejo ao seu redor em todo o seu esplendor.