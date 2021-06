Lucas tinha vergonha de dizer às miúdas que era chef

Agora não tem papas na língua nem medo de polémicas. Derrotado na final do Hell’s Kitchen, criou uma mesa especial com outros dois concorrentes. Chama-se Hell’s Table e já não aceita mais reservas até dezembro.

Quando pessoas com um interesse comum se encontram e têm tempo para conversar, o mais natural é que falem do que os une. No caso de Lucas, António e Diogo, confinados durante um mês e meio na "bolha" do programa Hell’s Kitchen, a cumplicidade forjada durante esse período alimentou uma ideia: criar um espaço próprio para proporcionarem jantares e experiências especiais a uma clientela restrita e seleta. Foi assim que, em maio, logo que a pandemia o permitiu, nasceu, em Vila Verde, o Hell’s Table. O sucesso foi imediato: as marcações estão fechadas até ao fim do ano.

A mesa funciona apenas duas noites por semana, às sextas e sábados, e acolhe grupos entre seis e oito pessoas, mas apenas um grupo por noite. Não é um restaurante, é mesmo uma mesa, com três chefs a unir esforços para criarem um menu de degustação de 10 a 12 pratos, sempre diferente e surpreendente (o custo é de 70 a 90 euros por pessoa, a que acresce o preço das bebidas).



Como, entretanto, Lucas Fernandes chegou à final do Hell’s Kitchen (que perdeu para Francisca Dias) e é nas instalações da sua empresa de produção e comercialização de carnes maturadas, a Finesseleague, que funciona o Hell’s Table, ele tornou-se a cara mais mediática do projeto. Houve quem falasse em "vingança", face ao desfecho do programa de Ljubomir Stanisic. Lucas prefere dizer que

estão "a plantar uma semente".