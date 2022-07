Descubra as novidades na Madeira

A viagem desta semana começa no centro histórico do Funchal, onde uma série de espaços tem apostado nos produtos locais e na recuperação das tradições. Vamos conhecer uma empresa de chocolate artesanal, uma fábrica de bolachas com o encanto de outros tempos e uma casa que dispensa apresentações no mundo dos vinhos.





Vai haver visita a um edifício secular e prova de vinhos da Madeira, além de ficarmos a conhecer a história da família Blandy. Ainda no centro da cidade, não há como fugir ao mais afamado dos mercados, o dos Lavradores. Entre produtos do mar e da terra, acabamos 6também por encontrar um excelente poiso para almoço onde não faltam polvo e atum, por exemplo.

A viagem vai continuar na companhia de Duarte Afonso, do Turismo da Madeira. Com ele vamos conhecer A Mercadora, uma mercearia cuja poncha ultrapassa as suas fronteiras. E para o dia seguinte ficam guardados uma novidade e uma confirmação.



A primeira é na Ponta do Sol, trata-se do BAM, Centro da Banana da Madeira. Com o seu diretor, o biólogo Bruno Silveira, vamos conhecer um espaço surpreendente. E terminamos a viagem à ilha com uma ida, em teleférico, à Fajã dos Padres, turismo rural, restaurante, produção agrícola e um cantinho de paraíso.



