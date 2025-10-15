Ucrânia: Ataques russos levam a cortes de eletricidade em quase todo o país

Na terça-feira à noite, já tinham sido impostas restrições ao fornecimento elétrico em oito das 24 regiões do país.

A empresa estatal de fornecimento de energia ucraniana, Ukrenergo, anunciou esta quarta-feira, 15, que estão em curso cortes de eletricidade em praticamente toda a Ucrânia devido aos danos nas infraestruturas elétricas causados pelos ataques russos.



Igreja destruída após ataques russos em Kiev, Ucrânia, com cortes de eletricidade Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

"Devido à situação complexa no sistema energético da Ucrânia, foram introduzidos cortes de eletricidade de emergência em todas as regiões", exceto na região de Donetsk (leste), onde se concentram os combates, informou a Ukrenergo na rede social Telegram, num sinal de agravamento da situação face ao dia anterior.

"Estão em curso trabalhos de restabelecimento de emergência em todas as regiões afetadas pelos bombardeamentos", acrescentou o operador nacional, apelando aos residentes para utilizarem a eletricidade disponível "com moderação".

Na terça-feira à noite, já tinham sido impostas restrições ao fornecimento elétrico em oito das 24 regiões do país.

O operador privado DTEK anunciou também cortes de eletricidade em várias regiões, incluindo Lviv (oeste), Odessa (sul) e em toda a região de Kiev.

Nas últimas semanas, a Rússia tem intensificado os ataques contra infraestruturas energéticas e a rede ferroviária ucranianas com a aproximação do inverno, fazendo temer uma nova campanha, tal como em anos anteriores, que poderá mergulhar milhões de pessoas na escuridão.

Na semana passada já tinham ocorrido cortes de eletricidade em todo o país, afetando durante várias horas parte da capital.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscovo de procurar "semear o caos" entre a população com estes bombardeamentos, que também afetaram o setor do gás.

Por seu lado, a Ucrânia tem visado regularmente refinarias de petróleo e oleodutos em território russo com drones, numa estratégia que provocou, desde o verão, uma subida dos preços dos combustíveis na Rússia.

O exército ucraniano atingiu também recentemente uma central elétrica na região russa fronteiriça de Belgorod, provocando igualmente cortes de eletricidade.