Eletricidade restaurada para mais de 800 mil pessoas em Kiev após ataques russos

Ataques com drones e mísseis russos feriram pelo menos 20 pessoas em Kiev, danificaram edifícios residenciais e provocaram apagões em grande parte da Ucrânia na madrugada de sexta-feira.

A eletricidade foi hoje restaurada para mais de 800.000 residentes em Kiev, um dia depois de a Rússia ter lançado grandes ataques à rede elétrica ucraniana, que causaram apagões em grande parte do país.



Incêndio atinge infraestruturas energéticas em Kiev, Zaporiyia e Dnipro AP Photo/Dan Bashakov

A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que "o trabalho principal para restaurar o fornecimento de energia" está concluído, mas que algumas interrupções localizadas ainda afetavam a capital ucraniana após os "massivos" ataques russos de sexta-feira.

Ataques com drones e mísseis russos feriram pelo menos 20 pessoas em Kiev, danificaram edifícios residenciais e provocaram apagões em grande parte da Ucrânia na madrugada de sexta-feira.

A primeira-ministra Yulia Svyrydenko descreveu o ataque como "um dos maiores ataques concentrados" contra a infraestrutura energética da Ucrânia.

O ministério da Defesa da Rússia disse na sexta-feira que os ataques tinham como alvo instalações energéticas que abastecem as forças armadas ucranianas. Não deu detalhes sobre essas instalações, mas disse que as forças russas usaram mísseis hipersónicos Kinzhal e drones de ataque contra elas.

A Força Aérea da Ucrânia disse hoje que as suas defesas aéreas intercetaram ou bloquearam 54 dos 78 drones russos lançados contra a Ucrânia durante a noite, enquanto o ministério da Defesa da Rússia disse que abateu 42 drones ucranianos sobre o território russo.

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em ataques aéreos em Kostiantynivka, uma cidade na região de Donetsk, na Ucrânia, hoje, disse o governador regional Vadim Filashkin.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou também que teve uma conversa telefónica "muito positiva e produtiva" com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Numa publicação no X, Zelenskyy disse que falou com Trump sobre os ataques russos ao sistema energético da Ucrânia e que os dois discutiram oportunidades para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia.

"É preciso que haja disposição por parte da Rússia para se envolver em diplomacia real [...] isso pode ser alcançado através da força", escreveu Zelenskyy.

As necessidades orçamentárias e militares da Ucrânia para 2026 e 2027 são estimadas em cerca de 130 mil milhões de euros. A União Europeia já investiu 174 mil milhões de euros desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

A maior parte dos fundos disponíveis provém dos ativos russos congelados, a maioria dos quais se encontra na Bélgica --- cerca de 194 mil milhões de euros em junho --- e fora da UE, no Japão, com cerca de 50 mil milhões de dólares, e nos EUA, Reino Unido e Canadá, com montantes inferiores.