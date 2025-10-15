Dezasseis versões em vídeo de podcasts estarão disponíveis na Netflix a partir de 2026
A Spotify e Netflix assinaram um acordo que prevê a transmissão de podcasts de vídeo do Spotify na Netflix, anunciaram esta quarta-feira as plataformas.
Spotify
Dezasseis versões em vídeo de podcasts produzidos pelo Spotify Studios e pela The Ringer - adquirida pela empresa sueca em 2020 - estarão disponíveis na Netflix a partir de 2026, começando pelos EUA antes de chegar a outros mercados.
"Esta parceria marca um novo capítulo para o podcast", disse o vice-presidente e responsável pelos podcasts do Spotify, Roman Wasenmuller, em comunicado.
O Spotify também informou que planeia apresentar "oportunidades semelhantes" a um maior número de 'podcasters' (produtores de 'podcasts') no futuro.
O Spotify recebeu em 2015 os seus primeiros conteúdos de áudio e vídeo não musicais, impulsionado pela aquisição da Gimlet Media em 2019.
Esta medida tem uma natureza complementar, devendo ser acessória ao que realmente importa e que é aquilo que a OPP defende: a existência, de base, de serviços de psicologia bem estruturados e com recursos nas instituições de ensino superior.
Esquecemo-nos muitas vezes de que, para usarmos ferramentas de inteligência artificial, precisamos, na generalidade das situações e plataformas, de ser capazes de produzir um conjunto de instruções detalhadamente objetivas para conduzir o processo.