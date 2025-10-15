Sábado – Pense por si

Spotify e Netflix anunciam parceria para transmissão de podcasts em vídeo

Lusa 18:06
Dezasseis versões em vídeo de podcasts estarão disponíveis na Netflix a partir de 2026

A Spotify e Netflix assinaram um acordo que prevê a transmissão de podcasts de vídeo do Spotify na Netflix, anunciaram esta quarta-feira as plataformas.

Dezasseis versões em vídeo de podcasts produzidos pelo Spotify Studios e pela The Ringer - adquirida pela empresa sueca em 2020 - estarão disponíveis na Netflix a partir de 2026, começando pelos EUA antes de chegar a outros mercados.

"Esta parceria marca um novo capítulo para o podcast", disse o vice-presidente e responsável pelos podcasts do Spotify, Roman Wasenmuller, em comunicado.

O Spotify também informou que planeia apresentar "oportunidades semelhantes" a um maior número de 'podcasters' (produtores de 'podcasts') no futuro.

O Spotify recebeu em 2015 os seus primeiros conteúdos de áudio e vídeo não musicais, impulsionado pela aquisição da Gimlet Media em 2019.

